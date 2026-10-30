Sắt son niềm tin dưới Quốc kỳ nơi địa đầu cực Nam

Một buổi lễ chào cờ đặc biệt diễn ra trong tháng 9 vừa qua: Trong không khí phấn khởi mừng tết Độc lập 2/9/2026, lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; các khối lực lượng vũ trang; cán bộ và đông đảo đoàn viên, thanh niên Cà Mau thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng nơi Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi).

Hoạt động này trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện mừng kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đón nhận quyết định xác lập Kỷ lục “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” với diện tích 2.025 m².

Quang cảnh lễ chào cờ sáng 2/9/2026 nơi Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi).

Hình ảnh đại kỳ Tổ quốc đỏ thắm giữa không gian bao la của rừng đước không chỉ thể hiện chủ quyền thiêng liêng, mà còn là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết, sự đồng lòng của quân và dân Đất Mũi luôn hướng về Đảng quang vinh.

Đây cũng là hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Lá quốc kỳ lớn nhất Việt Nam mừng Tết Độc lập 2/9/2026, tại Mũi Cà Mau.

Nghi lễ chào cờ thiêng liêng.

Sau lễ chào cờ, UBND tỉnh Cà Mau đón nhận Bằng xác lập kỷ lục Lá cờ bằng vải lớn nhất Việt Nam (diện tích 2.025 m²) do Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao.

Khoảnh khắc xúc động trong lễ chào cờ mừng Tết Độc lập thể hiện ý chí sắt son, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và quân dân Cà Mau trong nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ quốc gia; đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, chung tay đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quốc kỳ tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, khẳng định chủ quyền thiêng liêng nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Lá đại kỳ Tổ quốc đỏ thắm giữa không gian bao la của rừng đước không chỉ thể hiện chủ quyền thiêng liêng, mà còn là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết, sự đồng lòng của quân và dân Đất Mũi luôn hướng về Đảng quang vinh.