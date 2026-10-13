Sát ngày ĐHĐCĐ bất thường, một thành viên HĐQT PNJ xin từ nhiệm

Ngày 13/10, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) thông báo đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Đào Trung Kiên.

Ông Đào Trung Kiên vừa xin từ nhiệm thành viên HĐQT PNJ.

Theo PNJ, ông Kiên xin rời HĐQT để dành toàn bộ thời gian cho công tác điều hành. Ông hiện giữ chức Giám đốc Cao cấp Chiến lược & Quản trị Hiệu quả Hoạt động tại doanh nghiệp, với nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 10/10/2026.

Trên cương vị mới, ông Kiên sẽ trực tiếp dẫn dắt việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược của PNJ thành kế hoạch hành động.

Doanh nghiệp cũng cho biết, việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Trong thời gian này, hoạt động quản trị và điều hành của công ty vẫn diễn ra bình thường.

Theo tìm hiểu, ông Đào Trung Kiên sinh năm 1979, có bằng Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Hofstra (Mỹ). Trước khi gia nhập PNJ, ông từng công tác tại Trường Đại học Kinh tế TP HCM, Ngân hàng Đông Á và Công ty TNHH Kiến Anh. Ông tham gia HĐQT PNJ từ năm 2022.

Việc ông Đào Trung Kiên xin từ nhiệm diễn ra chỉ 8 ngày trước khi PNJ dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 21/10/2026 tại TP HCM.

Theo dữ liệu cập nhật, đại hội dự kiến xem xét một loạt nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh và chính sách phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong đó, các nội dung đáng chú ý gồm điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối…