Sát ngày bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu DRH tiếp tục giảm kịch sàn

Kết phiên 9/10, cổ phiếu DRH giảm về mức 1.070 đồng/cp, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 4 triệu đơn vị, tăng đáng kể so với khoảng 1,5 triệu đơn vị trong phiên 8/10.

Cổ phiếu DRH tiếp tục giảm kịch sàn trong phiên 9/10.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán vẫn lớn khi thời điểm cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch đang đến gần. Trước đó, DRH đã có nhiều phiên giảm kịch biên độ liên tiếp. Riêng trong phiên 7/10, cổ phiếu đóng cửa tại 1.220 đồng/cp, với gần 2 triệu đơn vị dư bán giá sàn và không có lực mua đối ứng đáng kể.

Tính từ mức 1.500 đồng/cp vào ngày 2/10 xuống 1.100 đồng/cp ngày 9/10, thị giá DRH đã giảm khoảng 26,7% chỉ trong một tuần giao dịch.

Áp lực lên cổ phiếu DRH gia tăng sau hàng loạt quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) liên quan đến tình trạng tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp.

Theo thông báo của HoSE, cổ phiếu DRH sẽ bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/10/2026 do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 6 tháng so với thời hạn quy định. Trước đó, cổ phiếu này đã thuộc diện hạn chế giao dịch vì vi phạm nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính.

Đáng chú ý, HoSE cảnh báo nếu kết thúc năm 2026, DRH Holdings vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết bắt buộc. Đây là rủi ro lớn đối với cổ đông trong bối cảnh thị giá đã giảm sâu và thanh khoản biến động mạnh.

Không chỉ chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025, doanh nghiệp còn chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét. Cổ phiếu cũng chịu các diện cảnh báo và kiểm soát liên quan đến tình trạng thua lỗ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm và ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong các năm liên tiếp.

Những vấn đề này khiến rủi ro đối với DRH không còn đơn thuần nằm ở biến động giá cổ phiếu, mà còn liên quan đến khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp lý để duy trì niêm yết trên sàn chứng khoán.

Bên cạnh các vi phạm về công bố thông tin, tình hình tài chính của DRH Holdings cũng là yếu tố khiến nhà đầu tư lo ngại.

Theo thông tin doanh nghiệp giải trình, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 chưa hoàn tất do còn những vấn đề ngoại trừ liên quan đến các gói trái phiếu đã phát hành. Tính đến cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp còn hơn 400 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu chưa thanh toán do chưa thu xếp được nguồn tiền.

Kết quả kinh doanh cũng chưa cho thấy sự phục hồi bền vững. Sau 10 quý thua lỗ liên tiếp từ quý II/2023 đến quý III/2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận ròng gần 16 tỷ đồng trong năm 2025, chủ yếu nhờ khoản lãi hơn 91 tỷ đồng trong quý IV/2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ trong hai quý đầu năm 2026, đưa tổng lỗ lũy kế trong nửa đầu năm lên gần 104 tỷ đồng.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2026, DRH Holdings đặt mục tiêu doanh thu 737 tỷ đồng nhưng dự kiến lỗ trước thuế 15 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết khoản lỗ dự kiến có liên quan đến chi phí tài chính, gồm lãi vay và lãi chậm trả phát sinh từ các gói trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2020-2022. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn tất tái cấu trúc nợ vào cuối năm 2026, kỳ vọng kết quả kinh doanh cải thiện từ năm 2027.

Dù vậy, những mục tiêu này vẫn cần được kiểm chứng bằng tiến độ xử lý nợ và khả năng khôi phục việc công bố thông tin theo quy định.

Trong ngắn hạn, việc đình chỉ giao dịch từ ngày 12/10 sẽ khiến nhà đầu tư không thể mua cổ phiếu DRH trên sàn trong thời gian bị đình chỉ. Trong khi đó, nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc và những khó khăn về tài chính tiếp tục phủ bóng lên triển vọng của doanh nghiệp.

Với cổ đông đang nắm giữ DRH, diễn biến giá giảm sâu cùng nguy cơ gián đoạn giao dịch là lời cảnh báo về rủi ro thanh khoản.