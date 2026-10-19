Sát ngày bầu cử Israel, Tổng thống Trump lên tiếng ủng hộ ông Netanyahu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo sau hội đàm tại Nhà Trắng, ngày 4/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo CNN, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi ông Netanyahu là “một thủ tướng chiến binh vĩ đại”, đồng thời tuyên bố dành cho nhà lãnh đạo Israel sự “ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối”.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập khả năng nối lại các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột với Iran, cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động cách đây 8 tháng. Ông cảnh báo nếu Iran không “thay đổi cách hành xử một cách nhanh chóng”, hai bên sẽ sớm “kết thúc công việc này”.

Ông Netanyahu nhanh chóng cảm ơn ông Trump vì “sự ủng hộ to lớn và công việc chung” giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhà báo Barak Ravid của Axios, chuyên gia phân tích các vấn đề toàn cầu của CNN, ông Trump cho biết việc ủng hộ ông Netanyahu đã nằm trong dự định từ trước. Ông nói: “Tôi luôn dự định làm điều đó. Chỉ là tôi không muốn thực hiện quá sớm mà thôi”.

Lời ủng hộ của Tổng thống Trump dành cho Thủ tướng Israel. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Ravid, Tổng thống Mỹ nhận định hai nhà lãnh đạo có “mối quan hệ tốt đẹp” và sẽ “tiếp tục hợp tác hiệu quả” nếu ông Netanyahu tái đắc cử. Ông Trump nhấn mạnh Israel cần có một nhà lãnh đạo mà người dân có thể tin cậy.

Sự ủng hộ công khai này xuất hiện sau một thời gian ông Trump giữ khoảng cách với chiến dịch tranh cử của ông Netanyahu, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo có những giai đoạn thăng trầm.

Trong nhiều năm, hình ảnh ông Netanyahu đứng cạnh ông Trump cùng khẩu hiệu “Một đẳng cấp khác biệt” thường xuất hiện trên các biển quảng cáo dọc đường cao tốc tại Israel trong những tuần cuối trước bầu cử. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử năm nay, hình ảnh Tổng thống Mỹ không còn xuất hiện trên các biển quảng cáo của ông Netanyahu, dù ông Trump vẫn góp mặt trong một số video của đảng Likud do Thủ tướng Israel lãnh đạo.

Hồi đầu tháng 10, ông Trump nói với tạp chí Time rằng ông không còn can dự vào chính trường Israel. Ngày 15/10, trả lời phỏng vấn kênh Newsmax, ông cho biết ông Netanyahu muốn ông tham gia vào cuộc bầu cử và nhắc lại quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có tin tưởng ông Netanyahu hay không, ông Trump đáp: “Tôi chẳng tin tưởng bất kỳ ai trong thế giới chính trị cả”.

Ông Trump đã hỗ trợ các chiến dịch tranh cử của ông Netanyahu từ năm 2013, khi vẫn là một doanh nhân và nhân vật truyền hình. Sau khi trở thành Tổng thống Mỹ năm 2017, ông tiếp tục đưa ra những động thái ngoại giao có lợi cho nhà lãnh đạo Israel.

Tháng 3/2019, ông Netanyahu tới Washington chứng kiến ông Trump ký tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Đến tháng 1/2020, ông Trump công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông, thường được gọi là “Thỏa thuận thế kỷ”, với sự hiện diện của ông Netanyahu.

Trái với những lần xuất hiện công khai trước đây, cuộc gặp gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng hồi tháng 8 diễn ra kín đáo, không có sự tham gia của báo chí. Hai người cũng không gặp nhau khi ông Netanyahu tới New York dự Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9.

Theo CNN, sự thận trọng của ông Trump có thể liên quan một phần đến những thay đổi trong dư luận Mỹ đối với Israel. Chỉ số thiện cảm ròng của công chúng Mỹ dành cho Israel giảm từ +51 điểm vào tháng 7/2018 xuống -16 điểm vào tháng 7/2026, theo số liệu thăm dò được CNN dẫn lại.

Một nguồn tin am hiểu quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo cho biết ông Trump đã tìm cách tránh tạo ấn tượng rằng ông Netanyahu là người lôi kéo Mỹ tham gia cuộc chiến với Iran.

Dù vậy, khoảng cách thể hiện trước công chúng không đồng nghĩa hai bên đã ngừng phối hợp. Các nguồn tin Israel cho biết hai nhà lãnh đạo gần đây đã thảo luận về khả năng tiếp tục tấn công Iran. Theo các nguồn tin an ninh Israel nói với CNN, công tác chuẩn bị đang được tiến hành, trong khi quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ông Trump. Thời điểm có thể nối lại các hoạt động quân sự vẫn chưa rõ ràng.

Ông Netanyahu bác bỏ nhận định cho rằng mình muốn leo thang xung đột trước ngày bầu cử. Trả lời Đài phát thanh quân đội Israel trong tuần qua, ông cho rằng kịch bản này không có lợi cho chính phủ của mình, bởi nếu Iran phóng tên lửa vào Israel, các đối thủ chính trị sẽ quy trách nhiệm cho ông.