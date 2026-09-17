Sạt mái đê tả sông Đáy, tràn đê bờ bao sông Bùi

Nước sông Bùi lên cao tại xã Xuân Mai (TP Hà Nội) từ ngày 16 đến 17-9. Ảnh: NAM NGUYỄN

Cục cho biết, tại tỉnh Ninh Bình, trên tuyến đê tả sông Đáy (đê cấp III) đã xảy ra sự cố sạt mái đê phía sông tại đoạn K100+810 đến K100+828. Cung sạt dài 18m, chiều cao khoảng 0,5-1,8m. Địa phương xử lý bước đầu bằng cách đóng cọc tre, đắp bao tải đất và trải bạt chống xói.

Lực lượng chức năng gia cố bờ bao ngăn nước lũ sông Bùi tại xã Xuân Mai (TP Hà Nội). Ảnh: UBND XÃ XUÂN MAI

Tại TP Hà Nội, khoảng 1.400m đê, bờ bao sông Bùi qua các xã Xuân Mai, Kiều Phú bị tràn. Địa phương huy động lực lượng gia cố, chống tràn đê, bờ bao.

Nước sông Đáy lên ngập cầu dân sinh nối xã An Khánh và Hưng Đạo (Hà Nội). Lực lượng chức năng kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực. Ảnh: HỮU HOÀNG

Tổng hợp sơ bộ đến 7 giờ ngày 17-9, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có 2.291 nhà bị ngập. Trong đó, Ninh Bình: 921 nhà; Nghệ An: 749 nhà; Thanh Hóa: 334 nhà; Hà Nội: 146 nhà; Phú Thọ: 141 nhà.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, mưa và ngập tại các tuyến giao thông gây chia cắt 1.621 hộ, gồm 1.220 hộ tại Thanh Hóa và 401 hộ tại Nghệ An. Tại xã Xuân Mai (TP Hà Nội), 372 hộ bị ngập lối đi.

Mưa lớn, ngập lụt cũng làm hơn 10.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập, thiệt hại. Trong đó, Ninh Bình có 5.843ha, Thanh Hóa 2.157ha, Nghệ An 1.287ha và Hà Nội 727ha. Tại Nghệ An, 195 con gia súc và 11.958 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trước diễn biến mưa lũ, các địa phương đã di dời, sơ tán 732 hộ với 2.975 người đến nơi an toàn. Trong đó, Thanh Hóa: 452 hộ (1.813 người), Phú Thọ: 252 hộ (1.040 người) và Hà Nội: 28 hộ (122 người).

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai đang tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều và chuyển thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương.

Ngày 16-9, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai Nguyễn Thượng Hiền cùng đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với lũ và xử lý sự cố đê điều trên hệ thống sông Đáy, sông Hoàng Long. Cục có văn bản đề nghị tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa đảm bảo an toàn đê điều, ứng phó với lũ trên sông.