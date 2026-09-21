Sạt lở vùi lấp tỉnh lộ, hơn 1.000 người bị cô lập, hàng chục cán bộ mở đường cứu dân

Theo Tiền phong, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, tỉnh Nghệ An﻿ cho biết, địa phương đã huy động hàng chục người tìm cách mở đường, dựng cầu tạm để tiếp cận hơn 1.000 người dân ở 2 bản của xã bị cô lập sau trận sạt lở núi.

Trước đó vào ngày 19/9, một vụ sạt lở núi﻿ nghiêm trọng tại bản Huồi Pai (xã Yên Na) đã khiến một đoạn tỉnh lộ 543C bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Vụ việc khiến hơn 300 hộ dân với khoảng 1.000 người ở 2 bản Huồi Pai và Chà Lúm bị cô lập﻿. Điểm sạt lở cách khu dân cư 200m.

Theo báo Lao động, khối lượng đất đá sạt xuống tuyến tỉnh lộ 543C rất lớn, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương nhằm sớm thông tuyến, giải tỏa tình trạng cô lập cho người dân.

Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở tại các khu vực đồi núi trên địa bàn vẫn ở mức cao. Đến tối 19/9, chính quyền xã Yên Na đã tổ chức di dời 57 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Sáng 20/9, xã Yên Na đã huy động hàng chục người gồm nhiều lực lượng xuống tìm cách mở đường tiếp cận các bản vùng trong.

Sau khi nghiên cứu địa hình, xã Yên Na quyết định mở một con đường tạm dài 1km vòng qua khe suối Chà Hạ để người dân đi lại, các em học sinh trong bản có thể đến trường.

“Các lực lượng phải phát dọn, mở rộng lối đi. Đồng thời, xã cho dựng 2 cầu tre tạm bắc qua khe Chà Hạ để người dân thuận tiện đi lại", ông Thái Lương Thiện nói.

Từ sáng 20/9, hàng chục người gồm nhiều lực lượng được huy động để chặt tre, dựng cầu phục vụ người dân đi lại sau sạt lở.

Chủ tịch xã Yên Na cho biết thêm, trên đỉnh núi Pu Pai đang tiếp tục có nguy cơ sạt lở. Hiện xã đã phong toả hiện trường, đồng thời huy động máy móc, nhân lực để khắc phục vụ sạt lở.

“Lượng đất đá rất lớn, phải mất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp, thông đường trở lại”, ông Thái Lương Thiện nói.