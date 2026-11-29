Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 28/11/2026, khối lượng lớn đất đá sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn mặt đường tại Km9 Quốc lộ 15D, gây chia cắt giao thông làm hai hướng và chưa thể thông tuyến.

Hiện trường sạt lở tại Km9+400 Quốc lộ 15D - Quảng Trị. Ảnh: Võ Linh

Khảo sát hiện trường cho thấy địa hình khu vực này hết sức hiểm trở và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo hướng từ dưới lên, bên trái tuyến là vách đồi cao, ta luy dương dốc đứng đang tiếp tục sạt trượt; bên phải là vực thẳm sâu và không có đường tránh tạm. Đáng chú ý, ở phía trên dốc sạt xuất hiện một quả bom MK82 (loại 500LB) nằm lộ thiên trên lớp đất đá rời, trong khi phần đất đá phía dưới có kết cấu rất yếu và liên tục có nguy cơ sạt lở bổ sung.

Do quả bom nằm ngay phía trên cung trượt, các phương tiện cơ giới chưa thể tiếp cận để múc, gạt đất đá giải phóng mặt đường, lực lượng công binh cũng chưa thể tiếp cận sang phía có vật liệu nổ để xử lý trực tiếp. Qua hình ảnh, thước phim quay chụp tại hiện trường, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã bước đầu kết luận quả bom MK82 hiện bảo đảm an toàn.

Bom MK82 (loại 500LB) sót lại sau chiến tranh phát lộ sau sạt lở đất trên tuyến đường QL 15D Quảng Trị. Ảnh: Võ Linh

Dù vậy, tuyến đường hiện rất nguy hiểm; mọi phương tiện và người dân lưu thông qua khu vực này đều chưa bảo đảm an toàn, cần hết sức đề phòng tình trạng sạt trượt đất đá từ ta luy dương núi cao đổ xuống bất cứ lúc nào.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã La Lay và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tổ chức phong tỏa hai đầu điểm sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, kiên quyết không cho người dân và phương tiện đi vào khu vực chia cắt. Các lực lượng cũng duy trì trực canh gác 24/24 giờ ở khoảng cách an toàn để theo dõi diễn biến sạt trượt, bảo vệ hiện trường và tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đến gần khu vực nguy hiểm.

Để sớm ổn định tình hình và bảo đảm an toàn cho người dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo xuyên suốt quá trình xử lý; đồng thời kiến nghị Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng thôn La Lay thông báo rộng rãi tình trạng chia cắt giao thông trên tuyến Quốc lộ 15D để người dân chủ động điều chỉnh lịch trình di chuyển, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản, cũng như phối hợp với Ban Quản lý đường bộ đẩy nhanh thi công khắc phục điểm sạt lở.