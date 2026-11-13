Sạt lở vùi lấp quốc lộ 15D, đường lên Cửa khẩu La Lay bị ách tắc

Ngày 13/11, thông tin từ Trung tâm Quản lý, Bảo trì giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 8h45 cùng ngày đã xảy ra vụ sạt lở tại Km9+400 Quốc lộ 15D khiến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc.

Khối lượng lớn đất đá vùi lấp QL15D. ﻿Ảnh: AQ

Qua kiểm tra sơ bộ, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 60m, phạm vi sạt trượt rộng trên toàn bộ nền, mặt đường và rãnh thoát nước. Chiều cao trung bình khoảng 6m, khối lượng đất đá sạt trượt ước tính khoảng 3.000m³.

Tại hiện trường, một mảng lớn đất đá trên sườn núi bị sạt xuống nằm ngổn ngang, phủ kín mặt đường tại vị trí sạt lở.

Mặt đường QL 15D bị vùi lấp hoàn toàn. Ảnh: AQ

Được biết, hiện các đơn vị chức năng đang theo dõi diễn biến sạt trượt, đồng thời điều động nhân lực, thiết bị đến hiện trường để phục vụ công tác khắc phục thông đường trong thời gian sớm nhất.

Video hiện trường vụ sạt lở khiến QL 15D bị vùi lấp. Video: AQ