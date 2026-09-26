Sạt lở uy hiếp nhiều hộ dân ở xã biên giới La Dêê

Lực lượng chức năng và người dân xã La Dêê hỗ trợ khắc phục hậu quả sạt lở đất.

Cụ thể, tại thôn Lala có 4 ngôi nhà của các hộ dân Zơrâm Nơi, Pơloong Sơn, Zơrâm Kiệt và Zơrâm Kiều bị đất đá từ đồi cao sạt xuống, tràn vào nhà. Ngoài ra, 2 hộ khác là Zơrâm Nó và Zơrâm Nến xuất hiện tình trạng nứt móng, sụt lún và sạt trượt taluy âm phía sau nhà. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã La Dêê triển khai lực lượng đến hỗ trợ các hộ dân khắc phục, xử lý bước đầu.

Ngoài ra, tại thôn Công Tà Rơn, mưa lớn khiến quả đồi phía sau nhà một hộ dân có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương vận động hộ dân sơ tán, bố trí ở xen ghép tại nhà người thân và cộng đồng trong khu vực để bảo đảm an toàn. Hiện UBND xã La Dêê đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa và các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.