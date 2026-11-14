Sạt lở trên Quốc lộ 4D, một người thoát chết trong gang tấc

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương xác nhận, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 6 giờ 24 phút ngày 14/11/2026. Người bị thương là cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến, giáo viên Trường Tiểu học Tả Gia Khâu.

Video vụ sạt lở taluy dương làm 1 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, cô Yến đang điều khiển xe máy qua khu vực thì bất ngờ đất đá từ taluy dương đổ xuống. Nhiều tảng đá lớn cùng đất tràn kín mặt đường, vùi lấp chiếc xe máy và nạn nhân.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Hoàng Lan).

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khoanh vùng khu vực sạt lở, đặt cảnh báo và phân luồng giao thông. Các đơn vị quản lý đường bộ cũng huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương thu dọn đất đá, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Vụ việc khiến 1 người bị thương (Ảnh: Hoàng Lan).

Trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, người dân khi lưu thông qua các tuyến đường đèo dốc, khu vực có taluy cao cần chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng, đỗ phương tiện tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn.