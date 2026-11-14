Sạt lở trên Quốc lộ 4D khiến một cô giáo bị thương

Đất đá từ taluy dương sạt xuống Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Theo ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương, vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ 25 cùng ngày. Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, trú tại xã Tả Phời, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tả Gia Khâu, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai.

Thời điểm gặp nạn, cô Yến điều khiển xe máy từ nhà đến trường. Khi đi qua địa bàn xã Mường Khương, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, trúng người và phương tiện, khiến cô bị thương.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, trú tại xã Tả Phời, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tả Gia Khâu, xã Pha Long bị thương được mọi người giúp đỡ.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai điều trị. Chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phân luồng giao thông, thu dọn đất đá.

Cũng trong sáng 14/11, theo thông tin cảnh báo giao thông được cung cấp, Tổ CSGT địa bàn Mường Khương thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương ứng cứu, khắc phục sạt lở và bảo đảm giao thông.

Tổ CSGT địa bàn Mường Khương thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ giải phóng đất đá, căng dây cảnh báo.

Tổ công tác phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ căng dây cảnh báo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và khắc phục sạt lở. Đến 8 giờ cùng ngày, đoạn tuyến tại Km186 thông xe bước đầu với một làn lưu thông; cán bộ CSGT trực tiếp điều tiết, hướng dẫn phương tiện qua khu vực.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và thận trọng với bùn đất trên mặt đường; chấp hành hiệu lệnh tại hiện trường, không chen lấn, vượt xe hoặc dừng lại xem, chụp ảnh trong khu vực sạt lở.