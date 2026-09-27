Sạt lở trên quốc lộ 28B qua Lâm Đồng, phương tiện lưu thông chậm

Ngày 27/9, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phan Thiết) cho biết, tại Km31+400 trên QL28B, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến.

Tại khu vực sạt lở, các phương tiện hiện vẫn có thể lưu thông qua lại. Tuy nhiên, do điều kiện mặt đường bị ảnh hưởng, phương tiện phải giảm tốc độ, di chuyển chậm và chú ý quan sát khi đi qua khu vực này.

Lực lượng CSGT phối hợp xử lý đất đá sạt lở tràn xuống QL28B tại Km31+400, đoạn qua xã Phan Sơn. (Ảnh: CACC).

Ngay sau khi ghi nhận sự cố, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phan Thiết) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai khắc phục điểm sạt lở.

Đồng thời, lực lượng CSGT tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện qua khu vực, bảo đảm an toàn và hạn chế nguy cơ ùn ứ giao thông trong thời gian xử lý sự cố.

Đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường QL28B, các phương tiện phải giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực sạt lở. (Ảnh: CACC).

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên QL28B, đặc biệt khi qua Km31+400, cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát tình trạng mặt đường và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu QL28B xảy ra sạt lở trong những ngày gần đây.

Trước đó, ngày 19/9, tại Km39 trên QL28B cũng xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Vụ việc không gây tai nạn giao thông.

Ngày 21/9, mưa lớn kéo dài đã khiến đất đá tại Km37+600 trên QL28B sạt lở, tràn xuống mặt đường. Vị trí sạt lở nằm cách Nhà máy thủy điện Đại Ninh khoảng 500m, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực.

Việc liên tiếp xuất hiện các điểm sạt lở trên QL28B trong thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người điều khiển phương tiện qua tuyến cần chú ý quan sát, giảm tốc độ tại các khu vực đèo dốc, taluy có nguy cơ sạt lở, nhất là khi có mưa.