Sáng 20/11, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết, tại Km 146+300, đoạn qua bản Xi Tan, xã Nậm Xé, trên tuyến Quốc lộ 279 hướng đi Than Uyên (Lai Châu) xuất hiện điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khu vực xảy ra sạt lở.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường, căng dây cảnh báo, theo dõi tình hình và hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn.

Theo Công an xã Văn Bàn, hiện tại các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua khu vực sạt lở. Tuy nhiên, nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống đường vẫn tiềm ẩn, người dân và các tài xế cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan.

Lực lượng chức năng hỗ trợ phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân và các tài xế cần giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đến gần khu vực sạt lở. Tuyệt đối không vượt qua vị trí đã căng dây cảnh báo và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động cập nhật tình hình giao thông.

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