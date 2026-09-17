Sạt lở tạo vách cát cao quá đầu, ngư dân Quảng Ngãi chật vật đưa thúng ra biển

Chật vật tìm lối đưa thuyền, thúng ra biển

Đứng bên vách cát dựng đứng ven biển thôn Đức Lợi, xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi), ông Nguyễn Lợi chỉ xuống khoảng bờ đang bị sóng khoét rỗng. Lối ra biển quen thuộc của ông và nhiều ngư dân nay biến thành vách cát dựng đứng, phía dưới bị sóng khoét thành hàm ếch.

Sóng lớn liên tục đánh vào bờ, gây xâm thực nghiêm trọng tại thôn Đức Lợi.

Đứng dưới chân điểm sạt lở, ông Lợi đưa tay chỉ lên mép cát cao quá đầu người. Theo ông, có vị trí vách sạt cao hơn 2 m, cát liên tục rơi xuống mỗi khi sóng đánh vào bờ.

"Trước đây, thuyền thúng có thể kéo thẳng xuống bãi, còn bây giờ gần như bị chặn lối. Làm ăn vốn đã khó, nay không đưa được thúng ra biển thì càng khó khăn hơn", ông Lợi nói.

Thường xuyên đánh bắt gần bờ, ông Lợi cho biết, mỗi chuyến ra khơi đều phải tìm đoạn có độ dốc thấp hoặc nhờ thêm người hỗ trợ kéo thúng. Khi sóng lớn, việc đưa phương tiện vượt qua vách cát tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã, lật thúng.

Biển xâm thực sâu từ 20 đến 40 m vào đất liền, độ sâu sạt lở khoảng 3-5 m.

Theo ghi nhận, một lượng lớn cát dọc tuyến đường từ Khu dịch vụ biển Trùng Dương đến Trạm Biên phòng Đức Lợi đã bị sóng cuốn trôi. Đoạn bờ biển dài gần 200 m trở nên nham nhở, nhiều vị trí bị khoét sâu, tạo độ dốc lớn.

Một số thuyền thúng phải nằm lại phía trong do không thể đưa xuống nước theo lối cũ. Người dân phải men dọc bờ biển tìm đường khác, trong khi sóng vẫn liên tục đánh vào chân vách cát.

Bà Nguyễn Thị Thanh, người dân sống tại khu vực này, cho hay, tình trạng sạt lở diễn ra gần 10 ngày qua. Từ chỗ thoai thoải, bãi biển bị sóng khoét sâu chỉ trong thời gian ngắn, khiến việc đi lại và đánh bắt của người dân gặp nhiều trở ngại.

"Người dân ở đây chủ yếu dựa vào biển. Bờ sạt sâu như thế này thì kéo thúng xuống rất vất vả, lại nguy hiểm. Không ra khơi làm ăn được, cuộc sống càng khó khăn. Chúng tôi chỉ mong cấp trên sớm có phương án giúp đỡ", bà Thanh nói.

Bà Thanh cho biết, ngư dân kéo thúng xuống rất vất vả vì vách cát quá cao.

Sạt lở đe dọa hơn 400 hộ dân và tuyến đường ven biển

Theo UBND xã Long Phụng, trong hai ngày 12 và 13/9, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến khu vực ven biển xuất hiện sóng cao 1,5-2 m. Sóng lớn liên tục đánh vào bờ, gây xâm thực nghiêm trọng tại thôn Đức Lợi.

Qua kiểm tra thực tế, khu vực sạt lở kéo dài gần 200 m dọc tuyến đường Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi. Biển xâm thực sâu từ 20 đến 40 m vào đất liền, độ sâu sạt lở khoảng 3-5 m.

Khu vực sạt lở kéo dài gần 200 m dọc tuyến đường Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi.

Đáng lo ngại, đây là khu vực từng bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 13 năm 2025. Khi đó, bờ biển thuộc khu vực thôn Kỳ Tân và An Chuẩn cũ bị sóng khoét sâu, làm ảnh hưởng, hư hỏng tuyến đường Trùng Dương.

UBND xã Long Phụng đã báo cáo các sở, ngành và UBND tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị hỗ trợ khắc phục nhưng đến nay chưa được bố trí kinh phí. Sau đợt triều cường vừa qua, những điểm sạt lở cũ tiếp tục bị khoét sâu, mở rộng về phía đất liền.

Theo chính quyền địa phương, hiện tượng xâm thực tại bờ biển Đức Lợi vẫn tiếp diễn. Tình trạng này ảnh hưởng đến hơn 400 hộ dân sống dọc khu vực.

Tình trạng này ảnh hưởng đến hơn 400 hộ dân sống dọc khu vực.

Ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng, cho biết, địa phương đã khảo sát hiện trường, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Xã cũng đề xuất các cơ quan chức năng xem xét phương án xây dựng kè nhằm bảo vệ bờ biển, tuyến đường và ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng trong mùa mưa bão, UBND xã Long Phụng kiến nghị các sở, ngành khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư công trình chống sạt lở, xâm thực bờ biển Đức Lợi.

Di Linh