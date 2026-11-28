Đất đá sạt lở xuống tuyến đường 15D khiến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vụ sạt lở xảy ra khoảng 23 giờ ngày 27/11. Đến 8 giờ ngày 28/11, đất đá cùng nhiều tảng đá lớn tràn xuống khu vực hộ lan, chắn ngang mặt đường. Nhiều phương tiện vận tải phải dừng chờ thông đường, gây ùn tắc kéo dài trên tuyến Quốc lộ 15D.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, tổ chức chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện; đồng thời bố trí máy móc, liên hệ với đơn vị quản lý đường bộ để triển khai phương án xử lý. Tuy nhiên, do đất đá vẫn tiếp tục sụt trượt nên chưa thể tổ chức thi công nhằm bảo đảm an toàn.

Theo nhận định của các ngành chức năng, địa chất khu vực phía trên sườn núi đã bị xáo trộn, khối đất đá đang dịch chuyển nhưng chưa sụt trượt hết, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Hiện, các đơn vị chức năng vẫn túc trực tại hiện trường chờ khi đất đá ổn định, các đơn vị sẽ tổ chức khắc phục, thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Đất đá sạt lở xuống tuyến đường 15D khiến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc. Ảnh: TTXVN phát

Đây là lần thứ 3 trong vòng một tháng xảy ra sạt lở tại Km9+400 Quốc lộ 15D. Tuyến đường này là đường độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế La Lay nên mỗi lần xảy ra sạt lở, giao thông bị ách tắc, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và các phương tiện.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 5043/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên một số tuyến, gồm Quốc lộ 15D, Quốc lộ 12A, Quốc lộ 12C và Quốc lộ 9C. Các tuyến đường này bị ảnh hưởng do đợt mưa lớn từ ngày 9/11 đến 13/11, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân và phương tiện tham gia giao thông…