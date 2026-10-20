Sạt lở tại mỏ vàng ở Colombia, ít nhất 14 người thiệt mạng

Theo chính quyền tỉnh Narino, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường do địa hình hiểm trở và sự hiện diện của các nhóm tội phạm có vũ trang. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người dân cùng một máy xúc đưa thi thể các nạn nhân từ khu vực mỏ lên một chiếc xuồng trên con sông gần đó. Công tác tìm kiếm người sống sót đã kết thúc.

Narino nằm gần biên giới với Ecuador và là một điểm nóng về khai thác vàng trái phép. Các nhóm vũ trang tại đây kiểm soát hoạt động buôn bán vàng bất hợp pháp, đồng thời tham gia buôn bán ma túy và tống tiền.

Một nguồn tin thuộc chính quyền tỉnh cho biết người dân địa phương gần như không còn lựa chọn sinh kế nào khác ngoài những hoạt động có mức độ rủi ro rất cao, trong bối cảnh hoạt động khai thác quy mô nhỏ theo phương thức truyền thống gần như đã biến mất.

Tai nạn tại các mỏ khai thác ở Colombia xảy ra thường xuyên, đặc biệt tại những địa điểm không được quản lý và giám sát theo quy định.

Tại địa phương xảy ra vụ sạt lở, người dân cũng từng phản ánh về các vụ sát hại có chủ đích do những nhóm vũ trang thực hiện. Các nạn nhân bị nghi ngờ hợp tác với lực lượng an ninh, có liên hệ với các tổ chức đối địch hoặc đánh cắp vàng.