Sạt lở ta-luy dương trên cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, giao thông bị ách tắc

Vào khoảng 5 giờ 13 phút ngày 12/11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất đá từ ta-luy dương xuống mặt đường cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), trong khoảng thời gian từ 17 giờ ngày 11/11 đến 8 giờ ngày 12/11/2026, trên địa bàn được giao quản lý xuất hiện mưa nhỏ, mưa vừa, một số nơi có mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, vào khoảng 5 giờ 13 phút ngày 12/11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất đá từ ta-luy dương xuống mặt đường cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, làm ách tắc giao thông tại hai vị trí trên luồng bên phải.

Khu Quản lý đường bộ III khắc phục hậu quả sạt lở đá từ ta-luy dương nhằm bảo đảm an toàn giao thông. (Video: Cục Đường bộ Việt Nam)

Cụ thể, tại Km1287+750-Km1287+850, đất đá sạt xuống mặt đường, có vị trí dày khoảng 30cm. Tại Km1288+170-Km1288+240, đất đá tràn lấp mặt đường với chiều dày từ 0,3m đến 1,3m, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông của các phương tiện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai công tác hót dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở. Đến 6 giờ cùng ngày, lực lượng thi công đã hoàn thành việc hót sụt, giải phóng một làn xe tại cả hai vị trí, đồng thời tiếp tục tập trung phương tiện, thiết bị để xử lý khối lượng đất đá còn lại.

Để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài, Văn phòng Quản lý đường bộ đã phối hợp lực lượng Công an tổ chức phân luồng giao thông từ xa. Theo đó, các phương tiện lưu thông theo hướng bắc-nam được hướng dẫn ra Quốc lộ 1 tại Km1278+177.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, ngoài hai vị trí sạt lở nêu trên, các tuyến uốc lộ và cao tốc thuộc phạm vi đơn vị quản lý không ghi nhận tình trạng ngập nước mặt đường, sạt lở ta-luy âm hoặc thiệt hại khác trong thời gian báo cáo.

Hiện Khu Quản lý đường bộ III tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác khắc phục, giải phóng toàn bộ mặt đường, sớm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Các tình huống phát sinh sẽ được cập nhật, báo cáo theo quy định.