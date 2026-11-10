Sạt lở sông Tiền bủa vây, người dân Đồng Tháp mong ngày an cư

Để đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân trong vùng sạt lở, tỉnh đầu tư thực hiện 2 công trình trên địa bàn xã gồm: Khu di dân tập trung tuyến dân cư rạch Mã Trường (quy mô 191 nền), thi công mới đạt khoảng 39% tiến độ; công trình kè chống sạt lở bờ sông Tiền dài 360m đạt tiến độ khoảng 40%. Người dân vùng sạt lở rất mong 2 công trình này sớm hoàn thành để có nơi ở ổn định và an tâm sinh sống.

Máy móc, thiết bị thi công kè chống sạt lở bờ sông Tiền trên địa bàn xã Tân Long. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khung dầm phao định vị thi công kè chống sạt lở bờ sông Tiền trên địa bàn xã Tân Long. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Tiền dài 360m (trên địa bàn ấp Tân Quới, xã Tân Long) được khởi công đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư hơn 72 tỷ đồng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Một số vị trí sạt lở được trải vải địa kỹ thuật nhằm tạm thời hạn chế sạt lở. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Dự án Khu di dân tập trung tuyến dân cư rạch Mã Trường triển khai từ năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng hoàn thành. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Cỏ mọc um tùm khu vực hệ thống xử lý nước thuộc Dự án Khu di dân tập trung tuyến dân cư rạch Mã Trường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Cỏ mọc um tùm tại Dự án Khu di dân tập trung tuyến dân cư rạch Mã Trường, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Dự án Khu di dân tập trung tuyến dân cư rạch Mã Trường có diện tích hơn 4,6ha với quy mô 191 nền nhà nhưng vẫn chưa hoàn thành san lấp mặt bằng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN