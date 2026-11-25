Quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5 sạt lở gây chia cắt giao thông. Ảnh: VĂN HUY

Cụ thể, do ảnh hưởng bởi mưa lớn những ngày qua, tuyến QL 49 tại Km61+250 qua địa bàn xã A Lưới 5 bị sạt lở taluy dương làm khối lượng lớn đất đá tràn ra mặt đường gây chia cắt giao thông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế đã huy động nhân lực, máy móc hốt dọn vị trí trên. UBND xã A Lưới 5 cũng bố trí lực lượng phối hợp cảnh báo, phân luồng và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Với khối lượng đất đá lớn như hiện nay, dự kiến sớm nhất trong ngày mai (26/11) đoạn tuyến trên QL 49 mới thông tuyến trở lại. Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế cho biết, hiện nay đơn vị đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và sẽ bố trí nhân lực, phương tiện máy móc để tiếp tục công tác khắc phục các điểm sạt lở mới, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ách tắc trong khu vực.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế dự báo từ ngày 25 - 27/11, thành phố có tiếp tục mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80 - 200mm, có nơi trên 300mm. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã có cảnh báo nguy cơ sạt lở ở các địa bàn miền núi, vùng ven biển, sông suối và các trục giao thông trọng điểm đi qua các địa phương.