Sạt lở Quốc lộ 279 gây chia cắt giao thông

Theo UBND tỉnh Lào Cai, tại Km131+900, Quốc lộ 279 xảy ra sạt lở đất, đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Đoạn tuyến này đang được Sở Xây dựng bàn giao cho Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Xây dựng để thi công xây dựng công trình. Đơn vị thi công đã tổ chức thu dọn đất, đá sạt lở.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sự cố còn xảy ra trong bối cảnh hạ tầng thiết yếu tại xã Minh Lương gặp gián đoạn. Từ chiều 25/11/2026, địa phương bị mất điện và gián đoạn mạng viễn thông Viettel, ảnh hưởng đến thông tin liên lạc, công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó thiên tai.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền xã Minh Lương khẩn trương phối hợp xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân và sớm ổn định hoạt động trên địa bàn.

Công tác khắc phục sạt lở tại Km131+900 Quốc lộ 279 vẫn đang được triển khai.

Khẩn trương khắc phục sạt lở, khôi phục điện và thông tin liên lạc

Đối với khu vực sạt lở trên Quốc lộ 279, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án 2, đơn vị thi công và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ khắc phục tại Km131+900. Các đơn vị phải tổ chức cảnh báo, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và chỉ khôi phục lưu thông khi đủ điều kiện an toàn.

UBND xã Minh Lương được yêu cầu chủ động cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, hướng dẫn người dân không đi vào nơi có nguy cơ sạt lở, lựa chọn tuyến đường di chuyển an toàn. Địa phương cũng phải phối hợp với các đơn vị điện lực, viễn thông khẩn trương xử lý tình trạng mất điện, gián đoạn liên lạc.

Các sở Công Thương, Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với đơn vị điện lực và doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là Viettel, kiểm tra, xác định nguyên nhân, sớm khôi phục cấp điện và thông tin liên lạc. Trong đó, ưu tiên bảo đảm điện phục vụ thông tin liên lạc, y tế và các hoạt động thiết yếu.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực sạt lở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị lực lượng hỗ trợ chính quyền địa phương và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai khắc phục hậu quả khi cần thiết.

Minh Lương duy trì trực ban 24/24 giờ, chủ động ứng phó thiên tai

Bên cạnh việc khắc phục các sự cố hạ tầng, UBND tỉnh yêu cầu xã Minh Lương huy động nguồn lực tại chỗ, thống kê thiệt hại và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp. Trường hợp vượt khả năng xử lý, địa phương phải báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ.

Địa phương phải duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá và lũ quét; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, cập nhật tình hình thiên tai, hướng dẫn địa phương triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó; tổng hợp kết quả khắc phục và tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên cập nhật tiến độ khắc phục và báo cáo kịp thời khi phát sinh tình huống bất thường.