Sạt lở Quốc lộ 15D, đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị chia cắt

Đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay xảy ra sạt lở, giao thông chia cắt.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, điểm sạt lở kéo dài khoảng 50m, hơn 2.000m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống, chắn toàn bộ mặt đường.

Nhiều tảng đá lớn còn đè lên hệ thống hộ lan, khiến một số đoạn bị biến dạng.

Do khối lượng đất đá lớn, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực. Địa hình đèo quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là sườn dốc; sương mù tại hiện trường cũng làm hạn chế tầm nhìn.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay bố trí lực lượng chốt chặn hai đầu điểm sạt lở, ngăn người và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Địa hình đèo quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là sườn dốc gây hạn chế tầm nhìn.

Đơn vị đồng thời phối hợp với lực lượng quản lý đường bộ triển khai phương án thu dọn đất đá, khắc phục sự cố.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, phương tiện không tự ý đi vào khu vực sạt lở, tuân thủ hướng dẫn để bảo đảm an toàn.

Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục, sớm khôi phục giao thông trên tuyến Quốc lộ 15D.