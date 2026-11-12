Sạt lở ở vùng cao Đà Nẵng, 761 hộ dân bị cô lập

Sáng nay (12/11), ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã vùng cao Trà Leng (TP Đà Nẵng) cho biết do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên hai tuyến đường huyết mạch ĐH1 và ĐH2 nối từ trung tâm xã Trà Leng hiện nay vào trung tâm xã Trà Leng (cũ) gồm các thôn Tak Xoai, Tak Cleng, Moang Roang, gây chia cắt giao thông, hơn 761 hộ dân bị cô lập.

Lãnh đạo xã Trà Leng kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục sạt lở gây chia cắt giao thông.

Theo ông Nghĩa, một số vị trí khối lượng đất, đá, cây cối sạt lở nhiều nên việc khắc phục tốn nhiều thời gian. Xã Trà Leng đang huy động lực lượng khẩn trương thông tuyến bước 1 cho bà con nhân dân, tuy nhiên dự kiến đến hết ngày mai (13/11) mới thông được hai tuyến trọng yếu này.

Đặc biệt, tại lý trình Km 4+620 trên tuyến ĐH1 xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng rất lớn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Leng đã huy động 2 xe xúc lật, 2 xe đào, 6 ôtô chuyên dụng cùng lực lượng nhân công tổ chức thu dọn đồng thời từ 2 đầu tuyến nhằm sớm thông xe, bảo đảm giao thông thông suốt.

Do UBND xã Trà Leng đã thông báo, yêu cầu các tạp hóa, hộ kinh doanh buôn bán và nhân dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu nên dù bị cô lập thì người dân ở các thôn trên vẫn đảm bảo đủ nguồn lương thực để sử dụng.

Tính đến 10h ngày 12/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Leng đã thực hiện sơ tán khẩn cấp 30 hộ/129 khẩu để đảm bảo an toàn.