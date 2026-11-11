Sạt lở ở miền núi Đà Nẵng, giao thông chia cắt, đất đá tràn vào nhà dân

Sáng 11/11, lãnh đạo UBND xã Trà My (TP Đà Nẵng) xác nhận, do mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã đã xảy ra một số điểm sạt lở, ngập lụt.

Đất đá sạt lở tràn vào nhà dân tại thôn Đồng Trầu, xã Trà My.

Theo đó, xã ghi nhận một vụ sạt lở khiến đất đá tràn vào nhà dân tại thôn Đồng Trầu, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng xã đang tổ chức dọn dẹp đất đá sạt lở.

Theo thống kê, đến sáng nay trên địa bàn xã Trà My có 12 điểm ngập lụt tại các khu dân cư và nhiều tuyến đường gây chia cắt giao thông. Ngoài vụ sạt lở nhà dân tại thôn Đồng Trầu, xã cũng ghi nhận một điểm sạt lở trên QL24C.

Lãnh đạo UBND xã Trà My cho hay, đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, xã đã tổ chức sơ tán 90 hộ dân tại các thôn Long Sơn, Trà Sơn, Đồng Trầu và Đồng Trường đến nơi an toàn.

Hiện tại, xã Trà My đã cử lực lượng túc trực 24/24h sẵn sàng phương án di dời tiếp các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt.

Một số tuyến đường tại xã Trà Leng cũng bắt đầu sạt lở.

Tại xã Nam Trà My, đến sáng 11/11, mưa lớn đã gây ra một số điểm sạt lở đất nhỏ tại các tuyến đường và khu dân cư. Chính quyền địa phương đang tập trung theo dõi diễn biến thời tiết, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở và chủ động phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại làng Tăk Ven, thôn Tăk Pổ, một số hộ dân đã di dời đến Trung tâm tổ chức sự kiện - Phiên chợ sâm Ngọc Linh để tránh trú, bảo đảm an toàn. Một số điểm sạt lở nhỏ trên địa bàn đã được Ban Công tác Mặt trận và lực lượng tại chỗ tổ chức khơi thông, bước đầu bảo đảm cho xe máy qua lại.

Tại thôn Nước Xa, một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 40B đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất. Theo báo cáo của trưởng thôn, nếu mưa tiếp tục kéo dài, khu vực này có nguy cơ cao xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người dân.

Tại thôn Tăk Tố cũng ghi nhận một số điểm sạt lở nhỏ. Các lực lượng tại chỗ đã tổ chức khơi thông, bảo đảm xe máy có thể lưu thông qua những vị trí này.

Tuyến QL24C qua địa bàn xã Trà My ngập lụt gây chia cắt giao thông.

Tại xã Trà Leng, từ đêm qua đến sáng 11/11 trời mưa rất to, một số tuyến đường đã bắt đầu sạt lở như QL40B, đường ĐH1, đường vào thôn Moang Roang...

Một số địa phương miền núi khác như Trà Tân, Trà Giáp cũng xuất hiện sạt lở gây chia cắt giao thông.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có phương án sớm tiếp cận hiện trường, khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông; lắp ngay biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực ngập sâu, sạt lở đất; phối hợp địa phương chốt chặn, phân luồng 24/24h, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, trong sáu giờ tới trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã/ phường trên địa bàn thành phố.

Một số hình ảnh sạt lở, ngập lụt tại các xã miền núi Đà Nẵng:

Nhiều khu dân cư tại xã Trà My đã bị ngập.

Đất đá sạt lở gây hư hỏng nhà dân.

Người dân xã Trà My được sơ tán khỏi vùng ngập lụt, sạt lở.

Hiện lực lượng chức năng đã cảnh báo, chốt chặn nhiều vị trí sạt lở.

Đường dược liệu xã Trà Giáp bị sạt lở nhiều đoạn.

Khu vực miền núi Đà Nẵng vẫn đang mưa lớn, nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Vĩnh Nhân