Sạt lở núi Pù Bai đe dọa 10 hộ dân, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở núi Pù Bai, bản Mường Khăng, xã Thiên Phủ, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và tài sản trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Sườn núi Pù Bai, nơi xuất hiện các vết nứt và cung sạt có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư

Theo quyết định, do ảnh hưởng của mưa lớn trong thời gian qua, đặc biệt là đợt mưa từ ngày 13.9 đến 19.9, tại khu vực sườn núi Pù Bai xuất hiện nhiều vết nứt, sạt trượt.

Núi Pù Bai có độ cao khoảng 1.600m và khu vực sạt lở đang có nguy cơ rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ dân với 41 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi cùng tuyến đường giao thông liên bản.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định có 2 vị trí nứt, sạt trượt lớn trên sườn núi.

Tại vị trí thứ nhất, cung sạt dài khoảng 800m chạy dọc theo sườn núi. Đỉnh cung sạt cách tuyến đường giao thông liên bản khoảng 1.200m, trong khi điểm cuối cung sạt chỉ còn cách tuyến đường khoảng 500m và cách khu dân cư khoảng 450m.

Chênh cao theo phương thẳng đứng giữa đỉnh cung sạt và mặt đường khoảng 300m. Đáng chú ý, đỉnh cung sạt đã tụt sâu từ 3 - 5m so với vị trí ban đầu. Trên bề mặt sườn núi xuất hiện các vết nứt dọc, nứt ngang, rộng từ 0,2 - 1m và đang có dấu hiệu tiếp tục phát triển, mở rộng.

Tại vị trí thứ hai, cung sạt có chiều dài khoảng 1.000m, chạy dọc sườn núi. Đỉnh cung sạt cách đường giao thông liên bản khoảng 1.500m, điểm cuối cách đường khoảng 1.200m và cách khu dân cư khoảng 1.150m.

Chênh cao giữa đỉnh cung sạt và mặt đường khoảng 350m. Đỉnh cung sạt tại đây đã tụt xuống khoảng 20m so với vị trí ban đầu. Các vết nứt trên bề mặt sườn núi rộng 0,2 - 0,7m, có nơi sâu từ 5 - 10m.

Theo đánh giá, diễn biến sạt lở tại núi Pù Bai có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi xảy ra mưa lớn.

Trước nguy cơ này, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND xã Thiên Phủ tổ chức ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản của Nhà nước và các hộ dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Địa phương được yêu cầu thường xuyên theo dõi diễn biến sụt lún, sạt lở đất; tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và thông tin đến người dân. Đặc biệt, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là trong thời điểm mưa lớn.

UBND xã Thiên Phủ cũng phải khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động di dời, sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn; bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu tại nơi sơ tán và không để người dân tự ý trở về khi chưa bảo đảm an toàn.

Về lâu dài, UBND xã Thiên Phủ được giao khảo sát, đánh giá cụ thể phạm vi, quy mô và mức độ ảnh hưởng của sạt lở để xây dựng phương án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư.

Các phương án có thể bao gồm tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ, trên cơ sở xác định cụ thể số hộ cần bố trí, kinh phí thực hiện và các giải pháp phù hợp.

Trong trường hợp phải tái định cư tập trung, địa phương phải xác định vị trí xây dựng khu tái định cư bảo đảm an toàn, phù hợp với nguyện vọng và sinh kế của người dân, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về đất đai, quy hoạch và phòng, chống thiên tai.

UBND tỉnh cũng giao các sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tài chính cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn xã Thiên Phủ triển khai các nhiệm vụ cấp bách. Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa được giao thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp để người dân, tổ chức, cá nhân chủ động phòng tránh.