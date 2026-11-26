Sạt lở quốc lộ nghiêm trọng, hơn 5.000m³ đất đá gây ách tắc

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở quốc lộ tại nhiều địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông.

Tại Lào Cai, điểm sạt lở ở Km131+900 Quốc lộ 279 có khối lượng đất đá hơn 5.000m³, gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng và máy móc khẩn trương xử lý.

Tại Quảng Trị, sạt lở xảy ra ở Km9+400 Quốc lộ 15D, ảnh hưởng đến tuyến giao thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay. Lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, không cho phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm và triển khai khắc phục. Đến nay, tuyến đường đã bước đầu được thông xe.

Trong khi đó, tại TP. Huế, điểm sạt lở ở Km61+250 Quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới 5, khiến đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Chiều dài khu vực bị ảnh hưởng khoảng 20m, khối lượng đất đá hơn 400m³. Hiện tuyến đường đã thông xe một làn, các lực lượng chức năng tiếp tục khắc phục sự cố.

Tình trạng sạt lở quốc lộ tại các địa phương cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn hiện hữu khi mưa lớn tiếp diễn, đặc biệt tại khu vực miền núi, sườn dốc và những tuyến đường có địa hình phức tạp.

Sạt lở đất đá trên tuyến giao thông miền núi (Ảnh minh họa).

Mưa lớn còn tiếp diễn, miền Trung cảnh báo lũ quét và sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến được dự báo từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Đáng lưu ý, mưa có thể xuất hiện với cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 65/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 25/11/2026, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo đến người dân; rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và sườn dốc.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những vị trí đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cũng phải rà soát an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, đặc biệt là các hồ nhỏ đã tích đầy nước và hồ xung yếu; chủ động vận hành điều tiết hồ chứa theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Để tăng cường cảnh báo đến người dân, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 3,5 triệu tin nhắn cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng an toàn trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tới người dân tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Trước nguy cơ sạt lở quốc lộ và diễn biến mưa lũ phức tạp, người dân cần chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, đường đèo dốc và những vị trí có dấu hiệu sạt lở.