Sạt lở núi, khẩn trương di dời dân

Ngày 28/11, mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở đất diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương ở Quảng Ngãi. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, triển khai phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại khu vực núi Đá Bạc (thôn Dương Quang, xã Long Phụng), đất đá, cây cối sạt trượt ngay phía sau nhà dân khiến các hộ dân khẩn trương thu dọn đồ đạc di dời.

Một số tuyến đường ở xã Ba Xa bị chia cắt do mưa lũ.

Khu vực núi Đá Bạc có nguy cơ sạt lở trên chiều dài khoảng 2 km, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 10 hộ dân tại thôn Dương Quang và đe dọa tuyến giao thông liên xã Dương Quang - dốc Ông Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Long Phụng cho biết, sáng nay lực lượng chức năng trực tiếp đến từng hộ dân trong vùng nguy hiểm để vận động di dời đến ở tạm tại nhà người thân.

Khu vực núi Đá Bạc có nguy cơ sạt lở trên chiều dài khoảng 2km.

Tại phường Trương Quang Trọng, mưa lớn gây sạt lở tại khu dân cư 577 với chiều dài khoảng 50 m, rộng 3 m. Khu vực núi Ngang, phía sau Trường THCS Lê Trung Đình xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 100 m, rộng 20 m. Khu vực núi Sứa cũng ghi nhận điểm sạt lở dài khoảng 30m, rộng 15m.

Ở xã Sơn Hà, tình trạng sạt lở bờ suối Nước Nia tiếp tục diễn ra, đe dọa 12 hộ dân với 59 nhân khẩu sinh sống gần khu vực.

Xã Ba Động đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại một điểm qua sông Liên.

Trong khi đó, tại xã Trà Giang, nước sông Trà Khúc dâng cao, chảy xiết khiến bờ sông đoạn qua các thôn An Tây, An Lạc tiếp tục bị sạt lở trên chiều dài hơn 200 m, ăn sâu vào đất sản xuất của người dân từ 1-1,5 m.

Tại khu vực Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú), chính quyền địa phương đang triển khai di dời 15 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó một ngôi nhà có nguy cơ đổ sập.

Sạt lở khoét hàm ếch, một cây cầu nguy cơ sụp đổ

Không chỉ uy hiếp các khu dân cư, mưa lớn còn gây sạt lở hàng loạt tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đáng chú ý, cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của Thủy điện Sông Liên 1 (thôn Ba Thành, xã Ba Động) bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực mố cầu, có nguy cơ sụp đổ.

Sạt lở tại khu vực Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú).

Đất đá tại khu vực mố cầu bị khoét sâu, tạo thành hàm ếch lớn. Nhiều mảng bê tông gia cố mái kênh bị sụp đổ, lan can bảo vệ hư hỏng. Tuyến đường dọc kênh xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của Thủy điện Sông Liên 1 (xã Ba Động) bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực mố cầu, có nguy cơ sụp đổ.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch UBND xã Ba Động cho biết, chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo tại hai đầu cầu, ngăn người và phương tiện qua lại. Mặc dù giao thông qua cầu bị gián đoạn, người dân vẫn có thể lưu thông theo hướng khác kết nối với tỉnh lộ 625, không bị cô lập.

Tại xã Ba Tơ, sạt lở xảy ra trên tuyến đường lên Bùi Hui, đường từ thôn Ba Chùa đi Ba Cung và taluy dương tuyến đường Đèo Lâm. Tại xã Sơn Hà, đất đá sạt lở trên tuyến đường ĐX47 đi hồ chứa nước Nước Trong.

Sạt lở núi ở xã Măng Bút.

Nhiều điểm sạt lở cũng được ghi nhận trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Ba Động; tỉnh lộ 624, đoạn qua xã Thiện Tín và các tuyến giao thông tại xã Đặng Thùy Trâm. Tỉnh lộ 676 qua xã Măng Bút vừa bị ngập, vừa xảy ra sạt lở.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ tối qua đến sáng nay 28/11, nhiều khu vực phía đông tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn, riêng trạm Ba Cung lên tới 495mm. Tính đến 11h30 ngày 28/11, mưa lũ đã khiến 1.691 nhà dân bị ngập. Các địa phương đã di dời 83 hộ dân tại vùng ngập lụt và 12 hộ với 53 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai, theo dõi sát những khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức chốt chặn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.