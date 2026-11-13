Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 15D, đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay ách tắc

Sáng 13/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vào sáng sớm cùng ngày, tại Km 9+400 Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc hoàn toàn.

Hơn 2.400m3 đất đá tràn xuống Quốc lộ 15D khiến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc.

Đá lớn rơi xuống mặt đường.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay cho biết, vụ sạt lở khiến hơn 2.400 m3 đất đá tràn xuống mặt đường, kéo dài hơn 50m, gây chia cắt giao thông. Trong sáng cùng ngày, đơn vị quản lý Quốc lộ 15D đang huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để giải phóng khối lượng đất đá sạt lở, nối lại giao thông.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

"Các đơn vị quyết tâm đến cuối buổi chiều hôm nay sẽ thông 1 làn đường để phương tiện lưu thông. Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông Công an tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tổ chức chốt chặn, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khắc phục sự cố" - ông Lê Quang Thạch thông tin.

Theo chính quyền địa phương, hiện tại khu vực sạt lở bị hạn chế tầm nhìn bởi sương mù, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Vì vậy, chính quyền khuyến cáo người dân và các phương tiện không tự ý đi vào khu vực sạt lở, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Tình hình xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế La LayTrong tháng 10/2026, trị giá hàng hoá xuất nhập khẩu, quá cảnh tại Cửa khẩu quốc tế La Lay ước đạt 17,57 triệu USD (trong đó, xuất khẩu: 1,54 triệu USD; nhập khẩu: 13,35 triệu USD; hàng quá cảnh: 2,68 triệu USD), tăng 0,1% so với tháng trước. Lũy kế đến cuối tháng 10 ước đạt 229,66 triệu USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2025 (228,66 triệu USD). Trong tháng, khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh ước đạt 150,27 nghìn tấn, giảm 12% so với tháng trước. Lũy kế đến cuối tháng 10 ước đạt 2.166,94 nghìn tấn, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2025 (2.450,99 nghìn tấn).Phương tiện xuất nhập cảnh trong tháng 10 ước đạt 8.560 lượt (trong đó xuất cảnh 4.191 lượt; nhập cảnh 4.369 lượt), giảm 7% so với tháng trước. Lũy kế đến cuối tháng 10 ước đạt 111.896 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025 (100.193 lượt).