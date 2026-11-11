Sạt lở nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Theo đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, một khối lượng lớn đất, đá, cây rừng từ phía mái taluy dương đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã sạt lở, tràn xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn.

Sạt lở nghiêm trọng tại đoạn Km88+600 đến Km89+680 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, qua địa bàn xã Trường Sơn - Ảnh: CATS

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Trường Sơn đã nhanh chóng đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tạm thời cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời thông báo để người dân trên địa bàn không qua lại trên đoạn đường này tránh nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm - Ảnh: CATS

Trong đêm qua, Hạt Quản lý đường bộ Rìn Rìn và Hạt Quản lý đường bộ Trường Sơn (Khu Quản lý đường bộ II, Cục đường bộ Việt Nam) đã xuyên đêm khắc phục sự cố, xử lý hàng nghìn khối đất đá sạt lở.

Đến sáng 11/11, đoạn đường bị sạt lở đã được khắc phục, tạm thời có thể lưu thông bằng xe máy và ô tô nhỏ 2 cầu.