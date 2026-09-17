Sạt lở nghiêm trọng, tạm cấm đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 qua xã Phình Hồ

Ảnh minh họa (AI).

Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, lúc 7 giờ ngày 17/9, mưa lớn gây sạt lở taluy âm tại nhiều vị trí trên đoạn từ Km16+300 đến Km18+300, tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, thuộc xã Phình Hồ.

Trong đó, tại Km16+300 xảy ra sạt lở taluy âm với chiều dài khoảng 45 m; tại Km18+000 sạt lở taluy âm với chiều dài khoảng 30 m. Hai vị trí sạt lở làm mất nền, mặt đường.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ triển khai khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông; đồng thời phối hợp với Công an xã Phình Hồ và các lực lượng chức năng cấm người và tất cả phương tiện lưu thông qua các vị trí sạt lở lớn.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng thông báo tổ chức phân luồng tạm thời đối với đoạn từ Km16+300 đến Km18+300. Theo đó, cấm người và tất cả phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua vị trí Km16+300 và Km18+300 trên tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174.

Người và phương tiện lưu thông theo hướng từ Km16+300 đến Km18+300 đi xã Phình Hồ được phân luồng theo lộ trình:

Từ Km16+300/Đường nối QL.32 với Tỉnh lộ 174 → Km195/Quốc lộ 32 → Km200/Quốc lộ 32 → Đường Văn Chấn – Trạm Tấu (ĐT.174) → Trung tâm xã Hạnh Phúc → Đường nối QL.32 với Tỉnh lộ 174 → Km18+300/ Đường nối QL.32 với Tỉnh lộ 174 (Khu vực Trung tâm xã Phình Hồ) và ngược lại.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 15 giờ 30 phút ngày 17/9/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin nội dung phân luồng để các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện vận tải biết trong quá trình tham gia giao thông.