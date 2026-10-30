Sạt lở, ngập lụt đe dọa cuộc sống người dân ven sông

Tình trạng sạt lở bờ sông Vu Gia đang diễn ra mạnh, đe dọa đến các hộ dân.

Sống bất an bên dòng sông

Qua khảo sát dọc sông Vu Gia và sông Côn (một nhánh của sông Vu Gia), tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, hoa màu và đe dọa các khu dân cư. Mỗi khi mùa mưa lũ đến, người dân lại thấp thỏm lo mất đất, mất nhà.

Tại thôn Đại Phú (xã Đại Lộc), hơn 80 hộ dân sinh sống cách bờ sông Vu Gia chỉ vài chục mét. Hàng tre ven sông từng giữ đất nay dần bị dòng nước cuốn trôi qua mỗi mùa mưa lũ.Nhà ông Nguyễn Tam Đô (sinh năm 1964) cách bờ sông khoảng 50m. Ông cho biết, trước đây, khu vực dân cư có một con suối nhỏ, được chính quyền xây kè đá bảo vệ. Tuy nhiên, lũ lớn liên tiếp làm thay đổi dòng chảy, khiến con suối ngày càng mở rộng, xói lở bãi bồi trồng hoa màu của người dân.“Đáng sợ nhất là trận lũ vừa qua, nước chảy rất xiết. Nằm trong nhà, tôi vẫn nghe tiếng bụi tre ngã, kéo theo đất đá đổ ầm ầm xuống lòng sông, cả đêm không thể chợp mắt. Nếu không sớm xây dựng bờ kè kiên cố, chỉ thêm vài trận lũ nữa, nhà cửa của người dân có thể bị đe dọa”, ông Đô lo lắng.

Dọc sông Côn, đoạn qua khu vực Hà Tân và Đại Lãnh (xã Thượng Đức), nhiều khu dân cư đã hình thành hơn 50 năm. Trước đây, nhà dân cách bờ sông hơn 100m, nhưng dòng nước liên tục khoét sâu vào đất liền, có nơi gần 10m. Đợt lũ lớn cuối năm 2025 tiếp tục gây sạt lở hơn 100m bờ sông, ăn sâu vào đất liền hơn 10m, đẩy nhiều căn nhà đến sát mép nước.

Nhà ông Trương Công Bình (sinh năm 1960, thôn Hà Tân) đang trong tình trạng nguy hiểm. Để bảo vệ nhà cửa, vợ chồng ông bỏ hơn 100 triệu đồng mua đất, đổ bê tông và xây móng tường bao quanh. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi căn nhà vẫn có nguy cơ bị sạt lở, đổ sập nếu xảy ra lũ lớn.

Tại xã Thượng Đức, hơn 130 hộ dân ở các thôn Hội Khách Đông, Hội Khách Tây, Hà Dục Đông và Tịnh Đông Tây cũng sống trong cảnh bất an vì sạt lở bờ sông Vu Gia. Qua rà soát, địa phương xác định 123 hộ sống sát bờ sông, đối mặt nguy cơ sạt lở bất ngờ.

Bên cạnh sạt lở, người dân còn thường xuyên chịu cảnh ngập lụt. Tại thôn Đầu Gò (xã Thượng Đức), 80 hộ với 348 nhân khẩu sinh sống trên bãi bồi ven sông Vu Gia, bị chia cắt với khu vực bên kia sông. Hằng ngày, người dân phải đi đò để mua thực phẩm và các vật dụng thiết yếu. Vào mùa mưa lũ, khu dân cư có nguy cơ bị cô lập hoàn toàn.Trong trận lũ lớn cuối năm 2025, nước dâng nhanh khiến người dân phải chạy lên núi tránh lũ. Cả khu dân cư chìm trong biển nước, chỉ còn một số nóc nhà nhô lên. Phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận, nhiều gia đình chịu thiệt hại nặng nề, gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cùng các sở ngành liên quan kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ sông Vu Gia, đoạn chảy qua thôn Đại Phú (xã Đại Lộc).

Sớm triển khai giải pháp giúp người dân an cư

Trước tình trạng sạt lở diễn biến nhanh, UBND xã Đại Lộc đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố khảo sát, đưa khu vực thôn Đại Phú vào danh mục điểm sạt lở nguy hiểm, ưu tiên bố trí vốn xây dựng kè chống sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Trương Xuân Tý cho biết, sau khi kiểm tra thực tế, Sở đã báo cáo UBND thành phố về tình trạng sạt lở tại khu vực này. Hiện thành phố đã trình Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí triển khai công trình.

Tại xã Thượng Đức, địa phương đề xuất đầu tư tuyến kè kiên cố dài hơn 2km dọc hai bên bờ sông, tập trung bảo vệ các khu dân cư tại khu vực Hà Tân, Đại Lãnh và những điểm sạt lở xung yếu khác.Đối với thôn Đầu Gò, UBND xã Thượng Đức đã đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí và được phân bổ nguồn vốn có mục tiêu để triển khai hai dự án tái định cư, di dời toàn bộ 80 hộ dân cùng các hộ sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.“UBND xã đã tổ chức 8 đợt họp dân tại các thôn để tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi ở mới. Hầu hết các hộ đều thống nhất với chủ trương và đề nghị sớm triển khai để bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ”, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức Phan Trung Phi cho biết.

Ngày 29-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam có văn bản đề nghị Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030, được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 31-7-2026.Trong đó có dự án kè chống sạt lở bờ sông khu vực Hà Dục Đông, Tịnh Đông Tây đến thôn Đại An (nay là khu vực từ thôn Lộc Bắc đến thôn Đại Lãnh, xã Thượng Đức). Thành phố cũng đề nghị các sở, ngành nghiên cứu bổ sung dự án kè chống sạt lở bờ sông Côn tại khu vực cầu Hà Tân, thuộc hai thôn Hà Tân và Đại Lãnh, vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Việc sớm triển khai các công trình kè chống sạt lở và dự án tái định cư là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp người dân vùng nguy hiểm ổn định nơi ở và sinh kế. Người dân ven sông mong các chủ trương sớm được cụ thể hóa, chấm dứt cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ về.