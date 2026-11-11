Sạt lở, lũ lụt gây chia cắt giao thông nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi

Mưa lũ trong nhiều ngày qua dẫn đến sạt lở núi, gây chia cắt giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong ảnh: Một vệt sạt lở vừa xảy ra trên địa bàn xã Thanh Bồng cuốn đất, đá, cây rừng đổ xuống vùi lấp QL24C.

Tường chắn ta luy dương trên QL24C đoạn qua Km74+700 thuộc đèo Eo Tà Mõ, tổ 3, thôn Sông Trường, xã Thanh Bồng bị đất đá đổ xuống, nguy cơ đổ sập.

Lượng lớn bùn đất từ núi cao tràn xuống vùi lấp phần lớn mặt đường QL24C đoạn qua Km74+780 thuộc địa phận xã Thanh Bồng.

Nặng nhất tại đoạn qua Km75+200, hàng chục m3 bùn đất, đá, cây rừng đổ xuống phủ lấp toàn bộ nền đường. Giao thông chia cắt hoàn toàn. Theo chính quyền xã Thanh Bồng, nguy cơ sạt lở vẫn tiếp diễn nên người dân lưu thông trên tuyến cần hết sức cảnh giác, hạn chế tối đa việc đi qua các khu vực trên.

Chính quyền xã Thanh Bồng cử lực lượng giăng dây cảnh báo, cấm phương tiện qua lại.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bố trí lực lượng tuần tra, chốt chặn tại các khu vực xảy ra sạt lở để có giải pháp đảm bảo ATGT trên tuyến.

Trên QL24B và một số tuyến đường xã đoạn qua xã Sơn Thuỷ, tình trạng sạt cũng khá nghiêm trọng, nhiều vị trí nước lũ khoét sâu vào ta luy âm gây nguy cơ đứt gãy nền đường.

Nước lũ từ sông Re tràn về gây ngập cầu, chia cắt giao thông trên QL24B từ sáng sớm ngày 11/11. Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo và cử người túc trực ngăn phương tiện qua lại.

Nhiều vị trí trên tuyến lượng lớn đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường tạo khung cảnh ngổn ngang.

Điểm sạt lở trên tỉnh lộ 676 đoạn qua địa bàn xã Sơn Hà và xã Tây Trà với nhiều tảng đá lớn từ đỉnh núi rơi xuống mặt đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Sạt lở núi xảy ra gây chia cắt giao thông nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường nối miền núi với đồng bằng Quảng Ngãi.

Tuyến đường nối tỉnh lộ 623 với trung tâm xã Sơn Tây Hạ bị đất đá tràn xuống nền đường. Chính quyền địa phương cho biết đang tập trung khắc phục và có biển cảnh báo để người dân đi lại an toàn.