Cận cảnh điểm sạt lở tại Km131+900 Quốc lộ 279.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp mưa kéo dài, đất tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã đạt ngưỡng bão hòa, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt.

Từ đêm 24 đến sáng 25/11, tại Km131+900 Quốc lộ 279, thuộc khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương xảy ra sạt lở đất đá xuống mặt đường.

Ban đầu, các phương tiện vẫn có thể lưu thông tạm thời qua một nửa mặt đường. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, sạt lở tiếp tục mở rộng, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 279 nhiều giờ liền.

Theo đại diện UBND xã Minh Lương, ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động máy móc hỗ trợ khắc phục. Tuy nhiên, đến 12 giờ 10 phút ngày 25/11, mái taluy dương tiếp tục sạt lở mạnh, với khối lượng đất đá ước tính từ 1.000 - 1.200 m³, vùi lấp toàn bộ lòng đường. Sự cố khiến tuyến giao thông kết nối xã Văn Bàn, Minh Lương (tỉnh Lào Cai) với tỉnh Lai Châu bị chia cắt.

Để bảo đảm an toàn, UBND xã Minh Lương phối hợp với đơn vị bảo trì đường bộ cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực sạt lở. Máy xúc và các phương tiện cơ giới được huy động khẩn trương hót dọn đất đá, phấn đấu thông xe tạm thời trong khoảng 17 giờ - 17 giờ 30 phút ngày 25/11.

Công tác khắc phục điểm sạt lở vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Hiện nay, khu vực đỉnh đồi phía trên điểm sạt lở vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt do đất đá ngậm no nước. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và lái xe chấp hành nghiêm hướng dẫn điều tiết giao thông, không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm.

Được biết, vị trí sạt lở tại Km 131 + 900, nằm trong phạm vi Dự án thi công, xử lý khắc phục sự cố sạt lở trên Quốc lộ 279 (đoạn qua tỉnh Lào Cai), do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 đảm nhiệm thi công.