Sạt lở làm sập cầu, nhiều hộ dân ở Lâm Đồng bị cô lập

Tối 19/9, UBND xã D’Ran cho biết địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sau sự cố sạt lở làm sập cầu, khiến nhiều hộ dân bị cô lập.

Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, phong tỏa hai đầu cầu, đồng thời túc trực tại hiện trường, ngăn người dân và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng căng dây, phong tỏa khu vực cầu sập để cảnh báo, ngăn người dân qua lại. Ảnh: Khánh Ngọc

Theo chính quyền địa phương, chiều cùng ngày, lượng nước lớn từ khu vực cầu Suối Cát bất ngờ đổ về xóm Ga, thôn Phú Thuận, xã D’Ran. Dòng nước chảy xiết gây sạt lở nghiêm trọng phần chân cầu, khiến cầu bê tông bắc qua suối bị sập.

Thời điểm xảy ra sự cố không có người và phương tiện qua lại nên không gây thương vong.

Tuy nhiên, cây cầu là tuyến đường lưu thông duy nhất vào khu vực phía trong, nên sau khi cầu sập, 8 hộ dân với 35 nhân khẩu bị cô lập tạm thời.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã D’Ran cử lực lượng cùng dân quân phối hợp với Công an xã đến hiện trường kiểm tra, ghi nhận tình hình.

Các lực lượng đã phong tỏa khu vực cầu sập, đặt cảnh báo và theo dõi diễn biến sạt lở nhằm phòng ngừa nguy hiểm cho người dân.

Chính quyền xã D’Ran đang thống kê thiệt hại, đánh giá hiện trạng khu vực và xây dựng phương án khắc phục, sớm nối lại giao thông.