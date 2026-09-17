Sạt lở khoảng 300m3 đất đá xuống Quốc lộ 15C

Khối lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Nhi Sơn.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nhi Sơn, đến 8 giờ ngày 17/9, tại Km80+350 Quốc lộ 15C xảy ra sạt lở taluy dương. Khối lượng đất đá sạt xuống mặt đường ước khoảng 300m3, khiến việc lưu thông của người và phương tiện qua khu vực bị gián đoạn.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã Nhi Sơn đã phối hợp với Hạt Giao thông số 9 triển khai xử lý, khắc phục, giải phóng khối lượng đất đá trên mặt đường.

Dự kiến khoảng 16 giờ cùng ngày, tuyến đường sẽ được thông trở lại.