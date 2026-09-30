Sạt lở hơn 10.000m³ đất đá gây tắc quốc lộ 279 qua Lào Cai

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Lào Cai, điểm sạt lở có chiều dài khoảng 120m, chiều cao ta luy khoảng 15m, khối lượng đất đá ước tính hơn 10.000m³ tràn xuống mặt đường.

Hiện trường vụ sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng quản lý đường bộ đã có mặt, triển khai cảnh báo, tổ chức xử lý đất đá và khắc phục điểm sạt lở nhằm sớm bảo đảm giao thông trên tuyến.

Dự kiến, việc khắc phục sẽ hoàn thành và thông đường vào khoảng 17h chiều mai (1/10), nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Sở Xây dựng Lào Cai khuyến cáo người dân, phương tiện khi lưu thông trên quốc lộ 279 qua khu vực xã Bảo Hà cần chủ động theo dõi tình hình, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và không cố tình đi qua khu vực đang sạt lở, thi công.