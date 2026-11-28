Hiện trường xảy ra sạt lở đất đá trên Quốc lộ 15D đoạn qua xã La Lay - Ảnh: Hoàng Hùng

Theo đó, khoảng 23h ngày 27/11, tại Km9+400 Quốc lộ 15D xảy ra sạt lở ta luy dương. Khoảng 1.700m³ đất đá từ trên núi đổ xuống, vùi lấp mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay. Ghi nhận lúc 7h sáng 28/11, nhiều tảng đá lớn nằm chắn ngang mặt đường, đất đá từ sườn núi tràn xuống khu vực hộ lan. Nhiều phương tiện vận tải phải dừng chờ thông đường.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã bố trí 2 tổ công tác với 4 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn hai đầu điểm sạt lở, cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; đồng thời liên hệ với đơn vị quản lý đường bộ để có phương án xử lý.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã bố trí cán bộ, chiến sĩ chốt chặn hai đầu điểm sạt lở - Ảnh: Hoàng Hùng

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, sở đang chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng biên phòng, công an rào chắn, bố trí máy móc tại hiện trường. Tuy nhiên, do đất đá vẫn tiếp tục sụt trượt nên chưa thể triển khai thi công để đảm bảo an toàn.

Đơn vị quản lý đường bộ đang túc trực tại hiện trường, khi đất đá ngừng sụt trượt sẽ tổ chức khắc phục, thông xe trong thời gian sớm nhất. Đây là lần thứ 3 trong tháng 11/2026 xảy ra sạt lở tại Km9+400 Quốc lộ 15D, tuyến đường độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế La Lay. Trước đó, ngày 13/11, hàng nghìn mét khối đất đá từ trên núi đổ xuống, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường, khiến giao thông lên cửa khẩu tê liệt.

Nhiều tảng đá lớn nằm chắn ngang tuyến đường độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế La Lay - Ảnh: Hoàng Hùng

Trao đổi với phóng viên Báo và PT - TH Quảng Trị, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, địa chất phía trên sườn núi đã bị xáo trộn, khối đất đá đã dịch chuyển nhưng chưa trượt xuống hết; ngành chức năng đã nhận định sạt lở sẽ còn tiếp diễn.