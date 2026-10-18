Sạt lở được khắc phục, thông tuyến đèo Đa Mi trên Quốc lộ 55

Dòng nước cuốn theo lượng lớn đất, đá tràn xuống, vùi lấp mặt đường Quốc lộ 55 đoạn đèo Đa Mi qua suối Đa Chos

Lãnh đạo xã thông tin, ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng quân sự, công an xã phối hợp với an ninh cơ sở và đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông. Máy múc, xe ben được huy động để giải phóng đất đá, khắc phục điểm sạt tràn.

Đến khoảng 23 giờ 45 phút ngày 17/10, phần lớn đất đá đã được dọn dẹp, đoạn đường cơ bản được khơi thông, phương tiện bắt đầu lưu thông qua lại theo hình thức một chiều.

Lực lượng chức năng có mặt hiện trường và xử lý sự cố ngay trong đêm để bảo đảm giao thông

Hiện mặt đường vẫn còn bùn đất. Lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn, điều tiết giao thông, đồng thời huy động phương tiện thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực.

Trước đó, chiều 17/10, mưa lớn kéo dài nhiều giờ tại khu vực đèo Đa Mi khiến nước từ thượng nguồn đổ về suối Đa Chos, gây lũ cục bộ. Dòng nước cuốn theo lượng lớn đất đá tràn xuống, vùi lấp mặt đường Quốc lộ 55 trên đoạn dài hàng chục mét, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Lực lượng chức năng có mặt tại các hiện trường nhà dân bị đất, đá tràn vào nhà

Không chỉ gây sạt tràn trên đường, nước lũ còn cuốn đất đá vào nhà một số hộ dân trong khu vực, khiến nhiều tài sản như tủ lạnh, xe máy và đồ dùng sinh hoạt bị ngập, hư hỏng. Sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông, hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng dân quân thuộc Ban CHQS xã dọn dẹp giúp các hộ dân bị đất, đá tràn vào nhà

Dù giao thông đã cơ bản được khôi phục, người dân khi lưu thông qua đèo Đa Mi cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhất là khi mặt đường còn bùn đất sau mưa lũ.

Sạt lở được khắc phục, giao thông được thông tuyến ngay trong đêm. (Clip: CTV)