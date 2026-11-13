Sạt lở đe dọa an toàn của hơn 420 thầy và trò ở vùng cao Đà Nẵng

Ngày 13/11, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng), cho biết xã vừa tổ chức khảo sát thực tế tình hình sạt lở, sụt lún tại khu vực phía sau Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng.

Đoàn công tác của xã Trà Leng kiểm tra hiện trường hố sụt lún.

Tình trạng sạt lở, sụt lún này xảy ra sau những ngày mưa lớn liên tiếp vừa qua. Qua khảo sát, đoàn công tác ghi nhận về địa chất khu vực phía sau trường, trên đỉnh núi, cách vị trí chân kè taluy tường rào khoảng 130m, trên độ cao khoảng 40m so với sân trường, xuất hiện một hố sâu có đường kính khoảng 1,7m, độ sâu khoảng 3m cùng vệt nứt dài khoảng 50m (mỗi bên dài 25m). Ngoài ra, tại vị trí cách kè taluy khoảng 35m cũng xuất hiện một hố nhỏ có đường kính khoảng 30cm.

Sạt lở đã làm biến dạng kết cấu kè tường chắn sau trường, gây dịch chuyển lệch khớp nối (khe lún) giữa hai đốt kè với biên độ khoảng 2cm. Đối với hệ thống thoát nước, rãnh thoát nước sau kè bị nứt vỡ, sụt lún và hư hỏng trên phạm vi chiều dài khoảng 30m. Diễn biến sạt lở, sụt lún đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 383 học sinh cùng 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Lực lượng chức năng đánh dấu vị trí vết nứt đất.

Việc sạt lở, sụt lún phía sau Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng đe dọa an toàn của hàng trăm học sinh, giáo viên nhà trường.

Trước mắt, để chủ động phòng ngừa và bảo đảm an toàn tính mạng cho giáo viên, học sinh, UBND xã Trà Leng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó tại chỗ, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, giăng dây khoanh vùng khu vực sạt lở phía sau trường và khu vực kè bị biến dạng; nghiêm cấm học sinh, cán bộ, giáo viên tiếp cận khu vực này.

Bên cạnh đó, xã Trà Leng đã huy động lực lượng xung kích tại chỗ khơi thông, nắn dòng chảy tạm thời để giảm áp lực nước dồn về đoạn rãnh thoát nước sau kè đang bị hư hỏng; phân công lực lượng trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến vết nứt và độ dịch chuyển của kè (đặc biệt khi có mưa lớn); chỉ đạo nhà trường chủ động phương án di dời học sinh bán trú và tổ chức dạy học tạm thời tại các phòng học khu vực phía trước, cách xa chân kè taluy đến điểm an toàn khi có tình huống xấu xảy ra.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho giáo viên, học sinh về lâu dài, UBND xã Trà Leng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành liên quan sớm tổ chức kiểm tra thực tế, có phương án chỉ đạo, hướng dẫn xử lý khắc phục trước mắt cũng như lâu dài; đồng thời tham mưu UBND thành phố xem xét ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (nguy cơ sạt lở đất, đá) tại khu vực này.

Theo ông Châu Minh Nghĩa, ngoài điểm sạt lở, sụt lún phía sau Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng, trên địa bàn xã còn ghi nhận nhiều điểm sạt lở khác như sạt lở đất mái taluy dương dài 27m tại khu thể thao thôn Trà Dơn, khu sân bóng và khu trước Công an xã), khối lượng đất đá gần 700m3.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở trên tuyến ĐH1.

Ngoài ra, tuyến đường trước Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (phân hiệu thôn Tak Xoai) cũng bị sạt lở với tổng chiều dài 20m, khối lượng đất khoảng 200m³…

Liên quan đến tình trạng sạt lở 2 tuyến đường huyết mạch ĐH 1 và ĐH2 nối từ trung tâm xã Trà Leng và các thôn Tak Xoai, Tak Cleng, Moang Roang, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Đến sáng 13/11 đã thông tuyến bước đầu cho xe máy lưu thông qua lại trên tuyến ĐH1, các phương tiện ôtô vẫn chưa thể lưu thông. Lực lượng chức năng đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ san gạt để sớm thông xe hoàn toàn.