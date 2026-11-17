Sự cố gây ảnh hưởng trực tiếp gần 20 hộ dân, chủ yếu là ngập nhà ở, hư hỏng thiết bị, vật dụng sinh hoạt và ô nhiễm ao nuôi thủy sản dẫn đến chết cá.

Chính quyền địa phương cùng đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý rác đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức gia cố đê bao, bơm rút nước chống ngập và thống kê thiệt hại để có phương án xử lý, hỗ trợ người dân.

Vì sạt lở đê bao hồ chứa nước khu xử lý rác nên trước tràn ra, gây ngập nhiều nơi. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý rác đặt máy bơm rút nước ra ngoài. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vì sạt lở đê bao hồ chứa nước khu xử lý rác nên trước tràn ra, gây ngập nhà của người dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vì sạt lở đê bao hồ chứa nước khu xử lý rác nên trước tràn ra, gây ngập nhà của người dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vì sạt lở đê bao hồ chứa nước khu xử lý rác nên trước tràn ra, gây ngập nhà của người dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nước dâng cao, cá nuôi bơi vào nhà người dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu xử lý rác thuộc ấp Phú Long (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra sự cố sạt lở đê bao hồ chứa nước, ảnh hưởng hàng chục hộ dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý rác tiến hành bơm rút nước ra ngoài. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý rác đã nâng cấp đê bao, tránh việc nước tràn vào khu dân cư. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu xử lý rác thuộc ấp Phú Long (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra sự cố sạt lở đê bao hồ chứa nước, ảnh hưởng hàng chục hộ dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vụ sạt lở đê bao hồ chứa nước khu xử lý rác làm trước tràn ra, gây ngập nhà và ao cá của Nguyễn Thị Liên (ấp Phú Long, xã Tân Dương). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu xử lý rác thuộc ấp Phú Long (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra sự cố sạt lở đê bao hồ chứa nước, ảnh hưởng hàng chục hộ dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN