Sạt lở đất xã Tân Hợp, Lào Cai: Người dân vẫn ổn định

Ghi nhận của phóng viên ngày 23/9/2026 tại khu vực sạt lở có một chiếc máy xúc vừa hoạt động san gạt đường. Tuy nhiên, do lượng đất đá lớn và không có nơi đổ nên đường chưa được thông. Một số người dân bất chấp nguy hiểm đã đi bộ vượt qua khu vực đất đá bị sạt lở để ra ngoài mua hàng hoá hoặc công việc.

Khu vực sạt lở khiến cho các phương tiện không thể lưu thông vào khu dân cư.

Tại khu vực dân cư phía trong khu vực sạt lở, người dân vẫn sinh hoạt bình thường, đảm bảo nhu cầu về thực phẩm và đầy đủ các nhu cầu thiết yếu khác và có điện. Tuy nhiên, một số học sinh phải nghỉ học do đường đi quá xa và không thể tự đi bộ đi học được đối với học sinh mầm non và tiểu học.

Tuyến đường bị sạt lở là tuyến đường độc đạo của các hộ dân đi ra ngoài đường quốc lộ, trung tâm xã và các khu vực khác để giao thương nên khi bị sạt lở thì các phương tiện không thể đi vào khu dân cư Làng Câu Trên cũ được.

Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Tân Hợp – ông Hà Trung Kiên cho biết: “Vào sáng 8h30 ngày 19/9/2026, tại tuyến đường đường (thôn Làng Câu Trên cũ), nay là thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở đồi xuống đường, đất đá lấp kín mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông qua lại. Qua khảo sát, vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 80 mét, chiều cao mái sạt 120 mét, khối lượng đất đá khoảng 5.000 – 6.000 m3 và làm ảnh hưởng hai cột điện 0,4kV, nhiều cây quế của người dân”.

Đây là tuyến đường độc đạo của khu dân cư thôn Làng Câu Trên cũ ra ngoài trung tâm xã và các khu vực lân cận khác.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Tân Hợp đã báo cáo nhanh với Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực tiếp xuống hiện trường để xử lý, kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực tế và tìm đường mở lối đi thông đường bộ khác cho người dân đi lại.

Sau 2 ngày (ngày 21/9/2026) UBND xã Tân Hợp huy động máy xúc, xe chở đất để thi công và chỉ đạo thôn Gốc Gạo huy động Nhân dân giải phóng mặt bằng. Dự kiến ngày 24/9/2026 sẽ thông tuyến tạm thời để người dân có thể đi lại được bằng xe máy. Thời gian tới, UBND xã Tân Hợp tích cực thi công để thông sớm tuyến đường cho người dân.

Chủ tịch UBND xã Tân Hợp chia sẻ, khu vực sạt lở là tuyến đường độc đạo vào trong khu dân cư với khoảng 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu. Khi xảy ra sự việc, tuyến đường không thể lưu thông các phương tiện giao thông, nhưng địa phương đã mở lối đi khác cho người dân đi bộ đảm bảo an toàn. Một số học sinh vẫn đi học được bình thường, một số học sinh thì nghỉ học.

Ngày 19/9/2026, UBND xã Tân Hợp cũng có văn bản chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn, sạt lở tại thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai. Qua đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Hợp chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, thôn Gốc Gạo và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tại khu vực sạt lở; đánh giá mức độ an toàn trước, trong và sau quá trình tổ chức khắc phục.

Người dân vẫn có thể đi bộ để qua khu vực sạt lở để mua hàng hoá, thực phẩm.

Chỉ đạo bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân và phương tiện tự ý đi vào khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện bảo đảm an toàn, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã đối với các tình huống phát sinh vượt thẩm quyền.

Phòng Kinh tế chủ trì tham mưu UBND xã phương án khắc phục điểm sạt lở; phối hợp kiểm tra hiện trường, xác định khối lượng đất, đá cần xử lý, phạm vi cần san gạt, vận chuyển và các nội dung kỹ thuật cần thiết để bảo đảm giao thông trước mắt và lâu dài.

Theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công, máy móc, phương tiện tham gia khắc phục; ưu tiên mở đường, thông tuyến tạm thời trong điều kiện bảo đảm an toàn, trước mắt phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của Nhân dân.

Rà soát, tổng hợp đầy đủ mức độ thiệt hại, khối lượng thực hiện, nhu cầu kinh phí, phương tiện và các điều kiện cần thiết; tham mưu UBND xã Tân Hợp báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ trong trường hợp vượt quá khả năng cân đối của địa phương. Phối hợp với đơn vị quản lý điện kiểm tra, xử lý 2 cột điện 0,4 kV bị đổ, gãy; bảo đảm an toàn điện trong khu vực, không để xảy ra sự cố trong quá trình khắc phục.

Cột điện bị đổ do sạt lở đất, đá.

Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ động bố trí lực lượng phối hợp hỗ trợ Nhân dân, thôn Gốc Gạo trong công tác khắc phục hậu quả; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu. Phối hợp thực hiện cảnh giới, phân luồng, bảo đảm an toàn tại khu vực thi công và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Công an xã tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực sạt lở; phối hợp hướng dẫn, phân luồng người và phương tiện, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn. Kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục và Nhân dân trong khu vực.

Trưởng thôn Gốc Gạo huy động nhân dân mở đường đi bộ tranh qua đoạn sạt lở để nhân dân đi bộ tạm thời trong thời gian ngắn nhất. Tiếp tục tuyên truyền, thông báo cho Nhân dân về tình hình sạt lở và nguy cơ mất an toàn; yêu cầu người dân chấp hành việc cảnh báo, phân luồng và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Huy động lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phát dọn, khơi thông khu vực đảm bảo an toàn.

Chính quyền địa phương đã mở lối đi bộ khác (màu đỏ) cho người dân đi bộ qua khu vực sạt lở nhằm đảm bảo lưu thông và đảm bảo an toàn.

Một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để đi bộ qua khu vực sạt lở.