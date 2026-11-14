Sạt lở đất đá trên quốc lộ 4D ở Lào Cai, một phụ nữ bị thương

Theo ông Nguyễn Trọng Tiến, Giám đốc Ban Bảo trì Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng Lào Cai, sự cố xảy ra khoảng 6h 45 phút sáng cùng ngày. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sạt lở ta luy, khu vực không có mưa nhưng đất đá từ ta luy dương bất ngờ trượt xuống mặt đường.

Hiện trường vụ sạt lở ta luy.

Vụ sạt lở khiến một phụ nữ đang lưu thông qua khu vực bị đất đá rơi trúng, trọng thương. Nạn nhân đã được đưa đi sơ cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng CSGT đường bộ số 1. Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn, hạn chế ùn tắc và phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình khắc phục sự cố.

Đơn vị quản lý đường bộ cũng khẩn trương huy động máy móc, nhân lực đến hiện trường thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường.

Ông Tiến cho biết, đến khoảng 8h, các phương tiện lưu thông bước đầu qua khu vực. Đơn vị tiếp tục triển khai máy móc dọn dẹp đất đá còn lại, 9h cùng ngày cơ bản hoàn thành việc dọn dẹp mặt đường.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.