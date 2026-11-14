Sạt lở đất đá trên Quốc lộ 4D, một giáo viên bị thương

Đất đá từ taluy dương sạt xuống, chắn ngang mặt đường quốc lộ 4D, đoạn qua xã Mường Khương

Khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, tại km182+300 quốc lộ 4D, đoạn qua xã Mường Khương, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường với khối lượng khoảng 200 m3, gây cản trở giao thông.

Nhiều khối đá lớn đổ xuống mặt đường, gây cản trở giao thông trên Quốc lộ 4D.

Vụ sạt lở khiến cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Gia Khâu, bị thương. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau khi xảy ra sự việc.

Người dân có mặt tại hiện trường, hỗ trợ nữ giáo viên bị thương sau vụ sạt lở đất đá.

Sau sự cố, công tác khắc phục, thu dọn đất đá được triển khai nhằm nhanh chóng khôi phục giao thông. Đến khoảng 8h cùng ngày, tuyến đường đã được thông trở lại.

Nguồn video: Bùi Đức Giang

Nguy cơ sạt lở đất đá tại các khu vực miền núi vẫn tiềm ẩn, đặc biệt khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi lưu thông qua các tuyến đường đèo dốc, khu vực có taluy cao; chủ động quan sát và tuân thủ các biển cảnh báo để bảo đảm an toàn.