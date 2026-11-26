Sáng 26/11, lực lượng Công an xã Mỏ Vàng có mặt tại Km 35+600, tỉnh lộ 175, đoạn qua thôn Khe Trầu, để triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông và phối hợp khắc phục sự cố sạt lở đất đá.

Công an xã Mỏ Vàng đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân di chuyển một số tảng đá lớn, bước đầu tạo khoảng trống cho phương tiện lưu thông.

Tại hiện trường, sạt lở taluy dương khiến nhiều tảng đá lớn từ sườn đồi lăn xuống mặt đường, nằm chắn trên phần đường xe chạy, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Mỏ Vàng đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân di chuyển một số tảng đá lớn, bước đầu tạo khoảng trống cho phương tiện lưu thông. Đồng thời, tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng cảnh giới tại hai đầu tuyến, hướng dẫn người dân di chuyển chậm và bảo đảm khoảng cách an toàn.

Cùng ngày, công tác khắc phục sạt lở tại Km 131+900, quốc lộ 279, thuộc khu vực thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương vẫn chưa thể hoàn thành do tiếp tục phát sinh diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ UBND xã Minh Lương, phía trên vị trí sạt lở ban đầu xuất hiện thêm một cung sạt mới với khối lượng đất đá rất lớn. Cung sạt có chiều dài khoảng 70m, chiều cao trung bình 5 - 6m, rộng khoảng 10m, ước tính khối lượng đất đá từ 4.000 - 5.000m³ tiếp tục đổ xuống.

Do đó, giao thông từ xã Văn Bàn, Dương Quỳ đi xã Minh Lương, Nậm Xé và kết nối sang tỉnh Lai Châu vẫn bị chia cắt hoàn toàn.

Đáng chú ý, điểm sạt lở còn khiến 2 cột điện 35kV (C135 - C136) trên trục Văn Bàn - Minh Lương bị đổ nghiêng, gây mất điện tại hai xã Minh Lương và Nậm Xé.

Trước đó, từ đêm 24 đến sáng 25/11, tại Km 131+900 quốc lộ 279, khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương xảy ra sạt lở đất đá xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Minh Lương phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703, đơn vị thi công dự án xử lý khắc phục sự cố sạt lở trên quốc lộ 279 đoạn qua tỉnh Lào Cai, huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và triển khai thu dọn đất đá.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Minh Lương phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703, đơn vị thi công dự án xử lý khắc phục sự cố sạt lở trên quốc lộ 279 đoạn qua tỉnh Lào Cai.

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, công tác khắc phục được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, do xuất hiện thêm cung sạt mới và nguy cơ đất đá tiếp tục trượt xuống từ khu vực đỉnh đồi, thời điểm thông tuyến hiện chưa thể xác định chính xác.

Trước tình hình trên, người dân và các lái xe được khuyến cáo không tự ý đi vào khu vực sạt lở, không tiếp cận chân taluy hoặc dừng đỗ phương tiện gần vị trí nguy hiểm. Khi lưu thông trên tỉnh lộ 175 và QL279 người dân cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.