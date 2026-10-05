Sạt lở đất, đá khu vực tuyến Tỉnh lộ 707 qua xã Bác Ái Tây

Ngày 5-10, ông Đặng Thành Khanh - Phó Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây cho biết, sau trận mưa lớn tối 4-10, tại khu vực công trình đang thi công trên tuyến Tỉnh lộ 707, đoạn từ thôn Phước Hòa đến thôn Phước Bình, xã Bác Ái Tây xảy ra sạt lở đất, đá.

Khu vực xảy ra sạt lở đất, đá.

UBND xã đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn tại khu vực này.

Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, UBND xã Bác Ái Tây đã cắm biển cảnh báo, căng dây và bố trí lực lượng chốt chặn tại khu vực này.

UBND xã đề nghị người dân không di chuyển qua khu vực sạt lở, nhất là trong thời điểm mưa lớn. Đồng thời, chia sẻ thông tin cho mọi người biết để chủ động phòng tránh.