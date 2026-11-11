Sạt lở đất đá gây ách tắc quốc lộ 1D, nhiều tuyến đường Gia Lai ngập cục bộ

Khoảng 9h30 ngày 11/11, tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk trên tuyến quốc lộ 1D, lượng lớn đất đá cùng cây cối từ ta luy bất ngờ sạt xuống, tràn lấp mặt đường.

Sự cố khiến xe tải chở hàng đông lạnh mang biển kiểm soát 77LD - 000.76 lưu thông theo hướng Quy Nhơn đi Phú Yên, bị mắc kẹt, không thể tiếp tục di chuyển.

Theo anh Trần Quốc Sĩ (áo đỏ), tài xế điều khiển phương tiện, khi xe đang lưu thông qua khu vực, ban đầu đất đá bắt đầu lăn xuống mặt đường. Sau đó, một lượng lớn đất đá và cây cối bất ngờ đổ ập xuống, mắc vào bánh xe khiến phương tiện không thể di chuyển, động cơ bị tắt. Sự việc xảy ra đột ngột, đẩy tài xế vào tình huống nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, cảnh báo phương tiện. Đồng thời, máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động để thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường.

Có mặt chỉ đạo xử lý sự cố, ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân và địa phương, Sở đã kích hoạt cơ quan thường trực, bố trí lực lượng chuyên trách phối hợp với chính quyền địa phương và cảnh sát giao thông triển khai các biện pháp xử lý.

Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Đến khoảng 11h cùng ngày, giao thông qua khu vực cơ bản được khôi phục theo hình thức lưu thông một chiều. Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở tiếp tục hiện hữu, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và tài xế hạn chế lưu thông qua khu vực này, ưu tiên lựa chọn tuyến đèo Cù Mông để đảm bảo an toàn.

Không chỉ xảy ra sạt lở trên quốc lộ 1D, mưa lớn kéo dài còn gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh và tuyến quốc lộ 19C qua khu vực Vân Canh, nước mưa tràn qua mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không lưu thông qua các vị trí ngập nước, nước chảy xiết khi chưa bảo đảm an toàn (ảnh: xã Vĩnh Thịnh)

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; tổ chức cảnh báo, kiểm soát giao thông tại các vị trí xung yếu. Người dân được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuyệt đối không cố tình đi qua các đoạn đường ngập sâu, đập tràn khi nước chảy xiết, nhằm phòng tránh tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.