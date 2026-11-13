Sạt lở chia cắt Quốc lộ 15D đi Cửa khẩu quốc tế La Lay

Quốc lộ 15D đi Cửa khẩu quốc tế La Lay sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: H.M)

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, vị trí sạt lở kéo dài khoảng 50m, với hơn 2.000m3 đất đá từ ta-luy dương đổ xuống, chắn toàn bộ mặt đường. Tại hiện trường, một mảng lớn đất đá trên sườn núi bị sạt xuống, để lộ vách đất, đá trơ trọi. Hàng loạt khối đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang, chồng chất giữa lòng đường. Đất đá vụn văng ra xung quanh, phủ kín mặt đường tại vị trí sạt lở.

Đáng chú ý, nhiều tảng đá lớn đè lên hệ thống hộ lan bằng kim loại bên đường, khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh. Khu vực sạt lở nằm trên đoạn đường đèo quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là sườn dốc. Sương mù bao phủ khiến tầm nhìn tại hiện trường bị hạn chế. Khối lượng đất đá lớn chắn ngang tuyến đường khiến việc lưu thông qua khu vực bị tê liệt hoàn toàn.

Đất đá đè lên hệ thống hộ lan bên đường, khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh. (Ảnh: H.M)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã cử lực lượng tổ chức chốt chặn tại hai đầu điểm sạt lở, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn giao thông. Đơn vị cũng đã liên hệ với lực lượng quản lý đường bộ để triển khai phương án xử lý, thu dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông.

Theo chính quyền địa phương, trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại những vị trí có đất đá chưa ổn định trên sườn núi. Chính quyền khuyến cáo người dân và các phương tiện không tự ý đi vào khu vực sạt lở, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.