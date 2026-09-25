Sạt lở chia cắt đường kết nối Lạng Sơn với Quảng Ninh

Thông tin từ Công ty TNHH Ánh Dương cho biết: Tại dự án đường kết nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18 thuộc xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 5 vị trí sạt lở tập trung tại Km5 - Km6 và từ Km8 - Km10 cuối tuyến.

Ngay khi xảy ra hiện tượng sạt lở, nhà thầu đã triển khai phương án ứng phó khẩn cấp. Công ty đã cắt cử nhân lực thực hiện ngay các biện pháp rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở cả hai đầu vị trí sạt lở; huy động máy móc để hót đất đá, giải phóng mặt đường nhằm bảo đảm giao thông bước một, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết: Ban đã báo cáo Sở Xây dựng và đã phối hợp với các cơ quan hoàn thành khảo sát thực tế các vị trí sạt lở để đánh giá toàn diện, từ đó có phương án xử lý.

Hiện đoạn đầu của tuyến đường đã được bàn giao cho Sở Xây dựng để đưa vào khai thác, sử dụng; chỉ còn khoảng 3km cuối tuyến, đang được xử lý sạt lở là chưa bàn giao.

Trước đây, dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, sau đó được bàn giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn mới nhận lại nhiệm vụ chủ đầu tư trên cơ sở dự án đã cơ bản hoàn thành.

“Địa chất khu vực thiếu ổn định, khiến nguy cơ sạt lở là rất cao. Trước mắt, chúng tôi sẽ chỉ đạo đơn vị thi công xử lý trong phạm vi tổng mức đầu tư dự án; phấn đấu xử lý, bảo đảm lưu thông trên tuyến trong năm nay. Hiện UBND tỉnh Lạng Sơn đang giao Sở Tài chính nghiên cứu lập phương án xử lý dứt điểm”, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn nói.

Được biết, dự án xây dựng đường giao thông kết nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18 có chiều dài hơn 10,47km, điểm đầu tuyến tại Km74+700, quốc lộ 4B và điểm cuối giáp với đường tỉnh 342 tỉnh Quảng Ninh.

Theo thiết kế, dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h, mặt cắt ngang nền đường rộng 9m và bề rộng mặt đường rộng 6m, kết cấu bê tông nhựa.

Dự án có diện tích sử dụng đất 65,86ha, tổng mức đầu tư hơn 338 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương, thời gian hoàn thành trong giai đoạn 2023 - 2026.

Đây là dự án giao thông kết nối quan trọng nhằm tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư, vận chuyển hàng hóa giữa tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh.

Anh Đức