Video: Máy móc khắc phục vụ sạt lở vùi lấp độc đạo đi cửa khẩu quốc tế La Lay

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa xảy ra vụ sạt lở trượt taluy dương với khối lượng khoảng 1.500m3 đất đá, vùi lấp cục bộ quốc lộ 15D đoạn qua địa bàn xã A Lay, gây chia cắt giao thông.

Sạt lở vùi lấp một phần mặt đường quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp các lực lượng biên phòng, công an dựng rào chắn cấm người và phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở; khẩn cấp triển khai nhân lực và máy móc xử lý hiện trường vụ sạt lở. Tuy nhiên, thời tiết tiếp tục có mưa kéo dài và hiện tượng sạt trượt còn tiếp diễn nên công tác xử lý mặt đường gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường, một mảng lớn đất đá trên sườn núi sạt xuống, phủ kín mặt đường tại vị trí sạt lở khiến việc lưu thông qua khu vực bị tê liệt hoàn toàn. Nhiều tảng đá lớn còn đè lên hệ thống hộ lan, khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh. Khu vực sạt lở nằm trên đoạn đường đèo quanh co, sương mù bao phủ khiến tầm nhìn tại hiện trường bị hạn chế.

Đến khoảng 8 giờ sáng 28-11, công tác khắc phục vẫn đang được tích cực triển khai, với mục tiêu sớm thông tuyến trở lại.