Sạt lở cầu Bái Sim, tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành bị gián đoạn

Mưa lớn gây sập cầu tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành. Ảnh: Facebook VTV

Do mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11/2026, cầu Km24+987 (cầu Bái Sim, xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa) trên tuyến đường nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu, khiến phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng Thanh Hóa, cập nhật đến 9 giờ 30 phút ngày 9/11, sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông trên tuyến. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị bảo dưỡng đường bộ đã tổ chức rào chắn, cảnh báo và phân luồng tại Km19+200 theo hướng từ Nghi Sơn đi Bãi Trành và Km30+600 theo hướng ngược lại.

Dự báo mưa lớn còn tiếp tục đến ngày 11/11, tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp tại khu vực.

Trước tình hình này, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa và Khu Quản lý đường bộ I khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, huy động nhân lực, phương tiện và vật tư để khắc phục sự cố.

Cục Đường bộ yêu cầu duy trì rào chắn, biển báo và đèn cảnh báo tại hai đầu cầu; bố trí người trực gác 24/24 giờ, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Việc phân luồng cần được tổ chức từ xa tại Km19+200, Km30+600 và các nút giao với Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng Thanh Hóa được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông thông tin rộng rãi phương án phân luồng để người dân, doanh nghiệp vận tải chủ động lựa chọn lộ trình.

Về khắc phục sự cố, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Xây dựng Thanh Hóa tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư và thiết bị, chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ cùng nhà thầu triển khai ngay việc gia cố mố cầu, xử lý nền đường đầu cầu.

Trường hợp cần thiết, địa phương nghiên cứu phương án làm đường tránh hoặc cầu tạm nhằm sớm khôi phục giao thông, phấn đấu thông xe tối thiểu một làn. Tuy nhiên, phương tiện chỉ được lưu thông trở lại sau khi công trình được kiểm tra, đánh giá và xác định bảo đảm an toàn.

Cùng với việc xử lý cầu Bái Sim, các đơn vị cần rà soát toàn bộ cầu, cống và những đoạn tuyến xung yếu khác để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn do mưa lũ.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa báo cáo tình hình hư hỏng, phương án khắc phục, thời gian dự kiến thông xe, các khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ vật tư dự phòng.

Đối với Khu Quản lý đường bộ I, đơn vị được giao phối hợp tổ chức giao thông, điều tiết và phân luồng; chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng quốc lộ liên quan bố trí biển báo, hướng dẫn phương tiện từ xa tại các nút giao với tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành.

Các cơ quan, đơn vị liên quan đồng thời rà soát, chuẩn bị vật tư, phương tiện dự phòng tại các kho thuộc phạm vi quản lý, trong đó có dầm cầu, cọc thép, rọ thép để kịp thời bàn giao khi có yêu cầu.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo kết quả khắc phục cho đến khi tuyến đường được thông xe trở lại.