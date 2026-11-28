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Ngày 28/11, ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn khiến mố cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của thủy điện Sông Liên 1, thuộc thôn Ba Thành, bị sạt lở nghiêm trọng.

Đất đá tại khu vực mố cầu bị khoét sâu, tạo thành hàm ếch lớn. Bê tông gia cố mái kênh và lan can cầu bị hư hỏng, trong khi tuyến đường dọc kênh xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sập cầu.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã chốt chặn hai đầu cầu, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời hướng dẫn người dân lưu thông theo tuyến kết nối với tỉnh lộ 625.

Cầu dân sinh tại xã Ba Động có nguy cơ sập do mố cầu bị xói lở nghiêm trọng. Ảnh: B.Đ

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại nhiều tuyến đường ở các xã miền núi như Sơn Hà, Ba Tơ, Sơn Kỳ, Ba Vinh, Đặng Thùy Trâm. Đất đá tràn xuống vùi lấp mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại. Nhiều điểm sạt lở được ghi nhận trên quốc lộ 24 qua xã Ba Động và tỉnh lộ 624.

Không chỉ ở miền núi, tình trạng sạt lở còn xảy ra tại nhiều địa phương vùng đồng bằng như Trương Quang Trọng, An Phú và Long Phụng.

Tại núi Đá Bạc (thôn Dương Quang, xã Long Phụng), đất đá từ sườn núi sạt xuống, kéo theo cây cối ngã đổ ngay phía sau nhà bà Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Đất đá, cây cối sạt trượt ngay phía sau nhà dân tại xã Long Phụng. Ảnh: L.P

Khu vực này có nguy cơ sạt lở trên chiều dài khoảng 2km, ảnh hưởng đến hơn 10 hộ dân và đe dọa tuyến giao thông liên xã Dương Quang - dốc Ông Sơn. Chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường, vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Tại phường Trương Quang Trọng, nhiều điểm sạt lở xuất hiện ở khu dân cư 577, núi Sứa và núi Ngang. Đáng chú ý, điểm sạt lở phía sau Trường THCS Lê Trung Đình có chiều dài khoảng 100m, rộng 20m.

Riêng khu vực núi Sứa (tổ dân phố Phú Nhơn), Ban Chỉ huy Quân sự phường đã huy động 22 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ di dời 6 hộ dân với 12 nhân khẩu, cùng tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người cao tuổi sơ tán đến nơi an toàn trước nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Sứa. Ảnh: Q.P

Tại khu vực Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú), sạt lở bờ sông diễn biến nghiêm trọng, đe dọa một ngôi nhà có nguy cơ đổ sập. Chính quyền địa phương đang triển khai di dời 15 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tình trạng sạt lở bờ sông Vệ qua các xã Thiện Tín, Đình Cương; bờ sông Trà Khúc qua các xã Sơn Linh, Trà Giang và bờ suối Nước Nia (xã Sơn Hà) cũng tiếp tục gia tăng.

Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Cửa Lở (xã An Phú) uy hiếp nhà dân ven sông. Ảnh: N.T

Quảng Ngãi chuẩn bị xe thiết giáp, sẵn sàng ứng cứu người dân vùng lũ

Ngày 28/11, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi, cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 26 đến 28/11, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Xe thiết giáp sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng cứu người dân vùng lũ. Ảnh: Q.S

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Đại đội Trinh sát cơ giới và Đại đội Công binh, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các đơn vị đảm bảo đầy đủ quân số, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các khu vực xung yếu, điểm ngập sâu, ngầm tràn, cầu tràn và những nơi có nguy cơ sạt lở.

Đồng thời, các lực lượng tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương án sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 15h ngày 28/11, mưa lũ đã gây ngập tại 27 xã, phường, khiến khoảng 1.800 nhà dân bị ngập. Riêng thôn Phú Thọ (xã Thiện Tín), nước dâng sâu 0,8-1,2m, khiến 540 hộ dân bị cô lập. Các địa phương đã di dời 104 hộ dân ở vùng ngập lụt và 104 hộ với 347 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Trong đó, xã Ba Động đã di dời 82 hộ với 262 nhân khẩu. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức chốt chặn tại các điểm sạt lở, ngập sâu, không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn.